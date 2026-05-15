Feria, degustaciones y promoción del consumo de miel en Plaza Carbó de Paraná

La Semana de la Miel convocó este viernes a productores apícolas y emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos en la Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, en Paraná. La propuesta incluyó degustaciones, venta de productos regionales y actividades para promover el consumo de miel y sus derivados.

La actividad fue organizada por productores entrerrianos junto a la Subsecretaría de Producción municipal y permitió exhibir distintas variedades de miel, además de productos elaborados a base de derivados de la colmena.

Durante la jornada también participaron estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº2 "Alte. Guillermo Brown", quienes elaboraron distintas preparaciones gastronómicas con miel, entre ellas galletitas y pollo con miel y chocolate.

Gastronomía y promoción del consumo

El chef y docente Pablo Mariño explicó a Elonce que la miel puede utilizarse en numerosas recetas y destacó algunas de sus propiedades culinarias. “Cuando la miel se cristaliza se endurece como un caramelo y se utiliza como un aglutinante”, señaló.

Además, los alumnos elaboraron galletitas de avena con mieles especiadas y otras propuestas con pollo pensadas para difundir nuevas formas de incorporar el producto a la alimentación cotidiana.

El subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, sostuvo que la actividad buscó “promover el consumo de miel, conocer a los productores y la gastronomía ligada a la miel”, además de difundir las propiedades nutricionales del alimento.

Bustamante ponderó “el trabajo constante con los productores que se realiza desde la gestión municipal de Rosario Romero y el fomento de políticas de comercialización, como la feria que constituye un punto de encuentro entre oferta y demanda, además de visibilizar a quienes producen y apuestan en la ciudad de Paraná”.

Producción agroecológica y el valor de las ferias

Entre las participantes estuvo Cooperativa Apícola El Espinal, integrada por productores de La Picada, Hernandarias y Villa Urquiza.

Micaela Zárate, integrante de la cooperativa, contó a Elonce que la mayoría de quienes sostienen el espacio son mujeres. “Hacemos todo el proceso, desde producir hasta comercializar y nos ponemos la cooperativa al hombro”, expresó la joven productora de 22 años.

La cooperativa produce miel pura y diversos derivados de la colmena, entre ellos talcos con propóleos, cremas dérmicas, tinturas, sprays bucales y gotas nasales. También remarcó la importancia de las ferias para sostener las ventas en un contexto económico complejo. “Tratamos de poner un precio accesible para que todos puedan acceder a nuestros productos”, indicó.

Zárate destacó además que trabajan con producción agroecológica y libre de agroquímicos. “La lucha contra los agroquímicos es constante porque terminan envenenando nuestros arroyos”, afirmó, y mencionó la contaminación del arroyo Las Conchas por residuos cloacales.

Cómo continúan las actividades

Las actividades de la Semana de la Miel continuarán este sábado en la feria de calles Salta y Nogoyá, donde habrá degustaciones y venta directa al público, mientras que el domingo se realizará una nueva propuesta gastronómica junto al chef Pablo Mariño y estudiantes de la Técnica Nº2.