Frigerio destacó mejoras edilicias y nuevo equipamiento en el sistema de salud de Santa Elena

El gobernador, Rogelio Frigerio, supervisó este viernes distintas obras y mejoras ejecutadas en el sistema de salud de Santa Elena durante una recorrida por el hospital regional y el Centro Pediátrico de la ciudad. La visita incluyó la revisión de trabajos de infraestructura, incorporación de equipamiento médico y ampliación de servicios sanitarios.

Las instituciones, que dependen del Ministerio de Salud de Entre Ríos, recibieron recientemente ecógrafos aportados por la provincia y avanzaron en distintas intervenciones destinadas a fortalecer la atención médica y mejorar las condiciones edilicias.

En el Hospital Regional de Santa Elena, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente Daniel Rossi y fue recibido por la directora del establecimiento, Lisandra Ortellado. Allí se interiorizó sobre las obras realizadas y los nuevos recursos incorporados en los últimos meses.

Obras y equipamiento en el hospital

Durante la recorrida, Frigerio observó tareas de cerramiento perimetral, refacciones en techos y trabajos de pintura en sectores del antiguo edificio hospitalario.

Además, se informó sobre la incorporación de nuevo equipamiento médico, entre ellos un electrocardiógrafo, un monitor, un aspirador para ambulancia y un microscopio destinado al laboratorio del nosocomio.

También se reacondicionaron dos ambulancias mediante la instalación de motores nuevos y se avanzó en la incorporación de profesionales en distintas especialidades, como cardiología, neurología y trabajo social. A eso se sumó un médico clínico para el seguimiento de pacientes internados.

Rogelio Frigerio en Santa Elena.

Según detallaron desde el Gobierno provincial, otras intervenciones incluyeron mejoras en la iluminación perimetral, optimización del sistema de reserva de agua y la conformación de un nuevo consultorio odontológico.

Mejoras en el Centro Pediátrico

La recorrida de Frigerio continuó en el Centro Pediátrico Santa Elena, donde fue recibido por la directora Gisela Haberkorn. Allí se realizaron obras vinculadas a infraestructura sanitaria y acondicionamiento de espacios de internación.

Entre los trabajos ejecutados figuran la impermeabilización de techos, el reemplazo de sistemas cloacales y pluviales y la normalización de la instalación eléctrica. Según se informó oficialmente, esas tareas demandaron inversiones superiores a los 39 millones de pesos.

Además, se concretaron reparaciones en el ascensor del edificio y se incorporaron colchones, almohadas, televisores y equipamiento para el área de guardia.

En cuanto al funcionamiento del centro de salud, se sumaron nuevos profesionales, entre ellos una farmacéutica, una psicóloga y una psicopedagoga. También se incorporó un consultorio de adolescencia para ampliar la cobertura de atención pediátrica.

Durante la actividad, el gobernador estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob; y el director general de Hospitales, Mauro González, entre otras autoridades provinciales.