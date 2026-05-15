Frigerio inauguró el Parque Industrial de Santa Elena: “Es una oportunidad para el norte entrerriano”

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes la inauguración del Parque Industrial de Santa Elena, en el departamento La Paz, y señaló que la puesta en marcha del predio representa una oportunidad para impulsar inversiones y generar empleo en el norte entrerriano.

La actividad se desarrolló en el espacio destinado a la futura radicación de empresas y contó con la participación del intendente Daniel Rossi y funcionarios provinciales. Durante el acto, el mandatario provincial remarcó la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo y crear condiciones para el crecimiento del sector privado.

“No puede haber nada más trascendente para nuestra tarea que generar condiciones para que haya trabajo de calidad en el sector privado”, sostuvo Rogelio Frigerio al referirse al objetivo de la obra inaugurada en Santa Elena.

El impulso al norte entrerriano

Durante su discurso, el gobernador afirmó que el parque industrial representa “un antes y un después” para la ciudad y para toda la región. Además, consideró que el proyecto puede convertirse en una herramienta para ampliar la actividad económica en una zona que históricamente tuvo menos desarrollo industrial.

En ese sentido, destacó el potencial turístico de Santa Elena y planteó la necesidad de complementar ese perfil con nuevas oportunidades vinculadas a la inversión privada y la generación de empleo.

El mandatario también hizo referencia al acceso al crédito para las empresas y aseguró que la provincia avanzó en herramientas de financiamiento durante los últimos años. Según indicó, Entre Ríos fue una de las jurisdicciones con mayor acceso a créditos del Consejo Federal de Inversiones.

Créditos, energía e inversiones

Rogelio Frigerio explicó además que uno de los principales desafíos para las empresas es contar con garantías que les permitan acceder a líneas de financiamiento. En ese marco, destacó el trabajo articulado entre el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), el CFI y entidades bancarias.

El gobernador también señaló que la infraestructura y los costos energéticos son factores centrales para atraer inversiones privadas. “Éramos la provincia más cara del país hace dos años y medio. Hoy estamos en el puesto 11 y tenemos que seguir bajando”, afirmó durante el acto.

Por su parte, el intendente Daniel Rossi consideró que el parque industrial puede abrir nuevas oportunidades laborales para la ciudad. “Esta es la primera piedra para la llegada de nuevas empresas y oportunidades de trabajo”, expresó.

De la inauguración participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; y el diputado Bruno Sarubi.