El Palmar seguirá con descuentos especiales tras el aumento en Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales oficializó un nuevo cuadro tarifario para ingresar a las áreas protegidas del país a partir del 1° de junio. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y contempla cambios en los valores de acceso, descuentos especiales y nuevas modalidades para quienes visiten distintos destinos turísticos nacionales.

Entre los parques alcanzados por la actualización aparece el Parque Nacional El Palmar, ubicado en Colón y considerado uno de los principales atractivos turísticos de Entre Ríos. El espacio natural mantendrá beneficios específicos para visitantes de la provincia mediante el programa Pasaporte Entre Ríos.

Según lo dispuesto por la resolución, la entrada general para El Palmar pasará a costar $25.000, mientras que también continuará vigente el descuento del 50% para el segundo día de visita, beneficio que podrá utilizarse dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso.

Beneficios y promociones para visitantes

La resolución de Parques Nacionales incorpora además distintas modalidades promocionales para incentivar el turismo en áreas protegidas. Entre ellas aparece el sistema Flexipass, que permite acceder tres días pagando dos o siete días abonando el equivalente a tres días y medio.

En el caso de El Palmar, también seguirá vigente el Pasaporte Entre Ríos, un beneficio exclusivo para quienes acrediten esa condición y que otorga valores diferenciados para el ingreso. Según se aclaró oficialmente, esta promoción no podrá combinarse con otros descuentos o bonificaciones.

La normativa establece además que los tickets adquiridos antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición conservarán el valor vigente al momento de la compra.

Qué parques tendrán las tarifas más altas

Dentro del nuevo esquema tarifario de Parques Nacionales, el Parque Nacional Iguazú tendrá la entrada general más elevada, con un valor de $60.000. Luego aparecen Los Glaciares con $50.000 y Tierra del Fuego con $40.000.

Otros parques turísticos importantes como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tendrán una tarifa general de $35.000.

En tanto, El Palmar quedó incluido dentro del grupo de áreas protegidas con entradas generales de $25.000 junto a destinos como Iberá, Quebrada del Condorito, Los Cardones, Talampaya y Monte León.

La resolución también mantiene exenciones para jubilados, pensionados, menores de seis años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas, visitas educativas y personal acreditado. Para acceder a esos beneficios será obligatorio presentar documentación vigente al momento del ingreso.