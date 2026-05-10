Video: el inesperado encuentro con un yaguarete que emocionó a turistas en Corrientes

Un ejemplar de yaguarete nacido en libertad sorprendió a turistas que recorrían la seccional Iberá, en la localidad correntina de Carlos Pellegrini, durante una jornada dedicada al avistamiento de aves.

El protagonista del inesperado encuentro fue Ombú, un macho de un año y ocho meses que forma parte de la segunda generación de yaguaretés nacidos en estado silvestre dentro del proyecto de reintroducción desarrollado en los Esteros del Iberá.

La aparición del animal generó gran expectativa entre los visitantes debido a que, en la mayoría de los casos, la presencia de estos felinos suele registrarse únicamente mediante cámaras trampa instaladas en distintos sectores de la reserva.

Tres avistajes en pocas horas

Según informaron desde la Dirección de Parques y Reservas, Ombú fue observado en tres oportunidades distintas durante la misma tarde y en zonas de acceso público habilitadas para el turismo.

El primer avistaje fue realizado por Álvaro Bresciano y su esposa, quienes se encontraban participando de las actividades organizadas por la jornada internacional de observación de aves.

Más tarde, a las 17.20, Oscar Edgardo Fernández volvió a divisar al ejemplar en el ingreso al sector conocido como Cerrito. Minutos después, Marcos Arévalo y Anabella Conté lograron observar nuevamente al joven yaguarete sobre el sendero El Cerrito.

El avance del proyecto de reintroducción

Ombú es hijo de Porá y Colí. Su madre, Porá, también representa una pieza importante dentro del programa de recuperación de la especie, ya que es hija de Mariua, una de las primeras hembras liberadas en Iberá.

Desde hace varios años, el proyecto de reintroducción del yaguarete busca recuperar la presencia del principal depredador de la región después de décadas de desaparición en estado silvestre dentro de Corrientes.

Las autoridades destacaron que la posibilidad de observar un felino de estas características en libertad representa una señal positiva sobre el funcionamiento del ecosistema y sobre el impacto del trabajo de conservación.