Buscan a la yaguareté Acaí y ofrecen una recompensa récord de $250 millones

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una recompensa récord de $250 millones para cualquier persona que aporte información clara y confiable que ayude a esclarecer la desaparición de la yaguareté Acaí, la hembra liberada recientemente en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco.

La medida se anunció este martes, en el marco del Día Internacional del Yaguareté, y marca el monto más alto registrado en iniciativas de conservación en el país.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Acaí había sido reintroducida apenas un mes antes de perderse su rastro, a principios de noviembre. Su rol era clave dentro del proyecto de recuperación poblacional de la especie, considerada en peligro crítico de extinción en la Argentina. La súbita ausencia del ejemplar encendió alarmas entre autoridades, fundaciones y especialistas que siguen de cerca la situación.

Para reforzar la investigación, la APN pidió la colaboración de las comunidades cercanas al parque, así como de pobladores rurales, puesteros y visitantes regulares de la zona. El organismo solicitó difundir ampliamente la convocatoria con el fin de “sumar toda información posible” a la causa judicial actualmente en curso.

Foto: Archivo.

Una desaparición que compromete el futuro de la especie

Acaí es uno de los ejemplares más importantes dentro del programa de reintroducción que desde hace años impulsan la APN y la Fundación Rewilding Argentina en distintos territorios del país. La joven hembra nació en cautiverio, se entrenó para vivir en libertad y fue liberada como parte de la estrategia para restablecer la presencia del yaguareté —el felino más grande de América— en regiones donde había desaparecido.

Su extravío representa un golpe para los esfuerzos de conservación, no solo por su valor genético sino porque su presencia en El Impenetrable ayudaba a consolidar el proyecto de repoblación. Autoridades del parque remarcaron que su seguimiento satelital se interrumpió de manera abrupta, lo que dio inicio a una investigación compleja que aún no arroja resultados determinantes.

La preocupación se profundiza por el historial de amenazas que enfrentan los yaguaretés en la región, que incluyen caza furtiva, ataques por conflictos con ganadería, destrucción del hábitat y tráfico ilegal. La desaparición de un ejemplar clave como Acaí podría indicar que alguna de estas presiones continúa activa.

Coordinación entre Nación, provincia y organizaciones ambientales

La APN informó que continuará trabajando junto a la Fundación Rewilding Argentina, autoridades de Chaco y la Justicia Federal para avanzar en la investigación. En un comunicado oficial, el organismo aseguró que se redoblarán los esfuerzos para garantizar que el yaguareté pueda “volver a habitar con libertad y seguridad los Parques Nacionales”. (Con información de NA)