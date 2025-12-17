 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Falleció el hombre que estaba grave tras caer de una escalera en su casa 

Este miércoles murió el hombre de 38 años, oriundo de Chajarí, que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras caer de una escalera.

17 de Diciembre de 2025

17 de Diciembre de 2025
Falleció el hombre que sufrió un golpe al caer de una escalera
Falleció el hombre que sufrió un golpe al caer de una escalera

Este miércoles murió el hombre de 38 años, oriundo de Chajarí, que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras caer de una escalera.

Este miércoles se confirmó el fallecimiento del hombre de Chajarí que había tenido un accidente doméstico, al caer de una escalera y golpear contra el piso.

 

La víctima, identificada como Darío Rubén Alem, de 38 años, había sido derivado desde el hospital Santa Rosa de Chajarí al Masvernat de la ciudad de Concordia, ya que se había constatado que presentaba fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza.

 

El diagnóstico inicial determinó un pronóstico de consecuencias graves, por lo que se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de lesiones, consideradas de alta complejidad y riesgo.

 

Tras ser derivado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, se le practican estudios de mayor complejidad y permaneció internado en terapia con asistencia respiratoria mecánica.

 

Sus familiares y amigos habían solicitado cadena de oración por su salud, pero en las últimas horas se conoció el lamentable deceso.

 

Temas:

Chajarí escalera accidente doméstico caída
