Falleció el hombre que estaba grave tras caer de una escalera en su casa 

Falleció el hombre que sufrió un golpe al caer de una escalera

Este miércoles se confirmó el fallecimiento del hombre de Chajarí que había tenido un accidente doméstico, al caer de una escalera y golpear contra el piso.

La víctima, identificada como Darío Rubén Alem, de 38 años, había sido derivado desde el hospital Santa Rosa de Chajarí al Masvernat de la ciudad de Concordia, ya que se había constatado que presentaba fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza.

El diagnóstico inicial determinó un pronóstico de consecuencias graves, por lo que se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de lesiones, consideradas de alta complejidad y riesgo.

Tras ser derivado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, se le practican estudios de mayor complejidad y permaneció internado en terapia con asistencia respiratoria mecánica.

Sus familiares y amigos habían solicitado cadena de oración por su salud, pero en las últimas horas se conoció el lamentable deceso.