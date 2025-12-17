 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Alan Sosa renovó su vínculo con Patronato hasta diciembre de 2026  

17 de Diciembre de 2025
Alan Sosa selló su vínculo hasta diciembre de 2026
Alan Sosa selló su vínculo hasta diciembre de 2026

Alan Sosa, el arquero oriundo de Reconquista, renovó este miércoles su vínculo con el Club Atlético Patronato hasta diciembre 2026.

La continuidad de Alan Sosa como arquero del Club Atlético Patronato para la temporada 2026 de la Primera Nacional, se había confirmado el pasado lunes 8 de diciembre de 2025 pero este miércoles el oriundo de Reconquista renovó su vínculo con la institución hasta diciembre 2026.

 

El arquero, de 29 años, fue uno de los puntos más altos del equipo en la segunda parte del año que finaliza. Había llegado a mediados de este año, ante los problemas físicos que afrontaban los otros guardametas de la institución (Juan Pablo Mazza e Iván Cháves).

 

De a poco, comenzó a ganarse el cariño de los simpatizantes del club ubicado en calle Grella por sus grandes atajadas en partidos muy difíciles, tanto en Paraná como fuera de Entre Ríos.

Sus números reflejan que hasta el momento estuvo presente en 17 encuentros, con un total de 12 goles recibidos –dos en el Reducido- y 10 vallas invictas.

 

El futbolista surgió de las inferiores del Club Atlético Unión, de la vecina provincia de Santa Fe. De allí dio el salto a Real Pilar, de la provincia de Buenos Aires, donde realizó sus principales armas en el ascenso. Posteriormente formó parte de las filas de Villa Dálmine y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ya en la segunda categoría.

 

Sus destacados encuentros hicieron que Tigre decidiera integrarlo a su nómina de arqueros para la Primera División en 2024, donde no contó con los minutos y recaló en el Rojinegro, donde se convirtió en una pieza clave para Gabriel Gómez.

 

Patronato se arma para el 2026

Bajo la dirección técnica de Rubén Darío Forestello, el entrenador elegido por la dirigencia para afrontar el próximo año en el ascenso argentino, el Rojinero va armando el equipo: ya se sumaron Agustín Araujo y Franco Meritello. Mientras que Maximiliano Rueda continúa tras sellar el pasado viernes su nuevo vínculo con el Club hasta diciembre 2026. Elonce.com

 

Temas:

Alan Sosa Patronato
