Las categorías de básquet del Paraná Rowing Club comenzaron la Temporada 2026

La Subcomisión de Básquet del Paraná Rowing Club en la rama masculina comenzó la Temporada 2026. Por ello, Elonce dialogó con los entrenadores Mariano Byró y Guillermo López, quienes se mostraron muy contentos de retomar la actividad deportiva tras el receso de verano.

En este sentido, Byró expresó que los formadores están “muy contentos" por los nuevos desafíos. "Arrancamos hoy, con muchas expectativas. Sabemos que no va a ser un año fácil pero si trabajamos en conjunto nos puede ir mejor que otros años”, sostuvo Byró, quien se desempeña como entrenador.

Paraná Rowing Club presenta su equipo de basquet masculino

En este sentido, se refirió a su compañerismo con Juan Pablo Cantero, quien regresó a Rowing en 2025, “jugamos seis años en distintos clubes, arrancamos desde chiquitos. En parte estoy acá gracias a él”, señaló y agregó que será una experiencia “rara” porque en esta temporada deberá dirigirlo.

“Es un desafío lindo y tener un jugador como él en el equipo ayuda mucho, es un privilegio tenerlo en el plantel”, aseveró sobre Cantero y agregó que “no será fácil dirigirlo pero nos respetamos mucho los dos, podemos funcionar bien”.

“Puede ayudar mucho a transmitir lo que quiero. Jugué con Juan durante mucho tiempo y creo que los dos pensamos igual, vemos de la misma forma el básquet, venimos de la escuela de Santander”, recordó.

Sobre el regreso a la actividad deportiva, el entrenador sostuvo que “la idea fue que los chicos pudieran descansar todo enero y no se haga largo el año” y anticipó que “se vienen cuatro o cinco semanas muy duras, porque los tiempos no son tantos”.

Objetivos de la temporada

Byró reconoció que en este nuevo año el objetivo es preparar físicamente a los jugadores y conocerse mutuamente. “Esa es mi idea, mi forma de trabajo”, aseguró.

“Vengo de un ambiente más profesional, la idea no es llevarlo a ese tipo de entrenamiento, pero sí perfeccionarlo para ese lado. No va a ser un trabajo fácil, va a ser largo pero confiamos que se puede hacer”, detalló.

En cuanto a las expectativas como equipo, Byró enumeró ingresar a un playoff, aunque reconoció que “es algo lejano”. Indicó que lo más cercano es “encontrar un ritmo de juego”. “Un ritmo alto de juego, conocernos en la cancha y que sea un equipo solidario. Después estaremos en la posición que podamos”, enfatizó.

López en las categorías U15 y U17

Por su parte, Guillermo López, destacó: “Muy agradecido porque la gente de Rowing me buscaron para trabajar en las inferiores, a darle forma al club que siempre fue competitivo en todas las categorías y no perder esa línea para que la próxima camada pueda llegar a una primera división”.

López dirigirá la U15 y la U17. “Venimos entrenando hace un tiempo y me encontré con un grupo muy contento, los chicos preguntan siempre, trabajando a full. Vienen bien educados y eso te deja tranquilo para que los chicos sigan creciendo”, expresó.