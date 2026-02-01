Nuevo capítulo en la Liga Nacional de Vóley: Rowing recibe a Echagüe tras el 3-0 del viernes

La acción de la Liga Nacional de Vóley tendrá este domingo un nuevo capítulo con acento paranaense. Rowing y Echagüe volverán a verse las caras en el Parque Enrique Berduc desde las 19, en un cruce que reedita el clásico reciente entre dos equipos de la ciudad que transitan realidades diferentes dentro del campeonato.

El encuentro llega apenas dos días después del último enfrentamiento, disputado el viernes, donde Rowing se impuso con claridad por 3 a 0. Ese resultado dejó al Remero con mayor confianza y con la intención de ratificar su buen momento ante su gente, mientras que Echagüe intentará cambiar la imagen y cortar la racha adversa.

El choque no solo suma puntos en la tabla, sino que también tiene un condimento especial por la rivalidad local y el conocimiento mutuo entre ambos planteles.

Rowing, en alza y con aspiraciones

El conjunto de la costanera baja atraviesa una etapa positiva en la Liga Nacional de Vóley. En el último compromiso mostró solidez en todas las líneas y resolvió el partido en sets corridos, con parciales de 25-17, 25-23 y 25-21.

Ese triunfo le permitió alcanzar un récord de cinco victorias y dos derrotas, números que lo mantienen entre los protagonistas del Grupo A y con aspiraciones de pelear por los puestos de arriba.

Además del resultado, el rendimiento colectivo fue uno de los puntos destacados, con regularidad en recepción, eficacia en ataque y orden defensivo, aspectos que buscará repetir en esta nueva presentación como local.

Echagüe vs. Rowing. Foto: AEC Vóley.

Echagüe, obligado a reaccionar

Del otro lado, Club Atlético Echagüe necesita sumar para revertir su presente. El equipo acumula una victoria y seis caídas, lo que lo ubica en la parte baja de la tabla y lo obliga a encontrar respuestas rápidas para no perder terreno.

El cuerpo técnico apuesta a ajustar detalles en el armado y mejorar la contundencia en los momentos clave, luego de un partido en el que le costó sostener el ritmo ante su rival.

Horario y escenario

El encuentro se disputará este domingo desde las 19 en el Parque Enrique Berduc, donde Club Atlético Estudiantes Paraná hace de local Club Atlético Rowing Paraná.

Con la tabla en juego y el orgullo local como condimento extra, la Liga Nacional de Vóley ofrecerá otro duelo atractivo entre dos equipos que se conocen bien y que buscarán cerrar el fin de semana con un resultado clave.