River visita a Rosario Central en un cruce de alto impacto: horario y formaciones

El River de Marcelo Gallardo tendrá este domingo una de sus primeras pruebas de carácter en el Torneo Apertura 2026 cuando visite a Rosario Central desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito. Con puntaje ideal y sin goles recibidos, el conjunto millonario intentará prolongar su buen comienzo frente a un rival que llega fortalecido tras sumar de a tres en una cancha compleja.

Después de un cierre de 2025 irregular, River logró cambiar la imagen en el inicio del nuevo certamen. El triunfo por la mínima ante Barracas Central y la victoria 2 a 0 frente a Gimnasia en el Monumental, con un doblete de Juan Fernando Quintero, le permitieron acomodarse rápidamente en lo más alto de la Zona B.

El desafío ahora será sostener ese rendimiento lejos de casa y ante un estadio donde el local suele imponer ritmo e intensidad.

Ajustes en el once millonario

Gallardo no tiene previsto realizar grandes cambios respecto del equipo que venció al Lobo, aunque deberá rearmar el lateral izquierdo por la expulsión de Matías Viña. Marcos Acuña aparece como la primera alternativa, siempre que responda físicamente. De lo contrario, Lautaro Rivero podría ocupar ese sector y modificar la estructura defensiva.

También persiste la duda en el arco. Franco Armani continuaría en recuperación, por lo que el puesto se definirá entre Ezequiel Centurión, que volvió a entrenar con normalidad, y Santiago Beltrán, quien atajó en los últimos encuentros.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Central vs. River.

Central se apoya en su localía

Rosario Central llega con otro ánimo tras superar a Racing en Avellaneda, resultado que le permitió dejar atrás la derrota sufrida en el debut. El equipo de Jorge Almirón mostró solidez colectiva y contó con una actuación determinante de Ángel Di María en ataque.

El Canalla intentará trasladar esa confianza al Gigante de Arroyito, donde en los últimos enfrentamientos ha conseguido resultados favorables frente al conjunto de Núñez. Además, el entrenador podrá contar con refuerzos recientemente incorporados, que amplían las variantes para sostener el rendimiento.

La probable formación de Rosario Central sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Horario, TV y árbitro

El partido se jugará este domingo desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Facundo Tello.

Con realidades positivas y objetivos claros, el cruce entre River y Central aparece como uno de los compromisos más atractivos de la fecha y puede ofrecer indicios tempranos sobre la proyección de ambos en el campeonato.