River define el plan para Kendry Páez: Gallardo quiere evaluarlo y apunta a un debut inmediato

Con la llegada de Kendry Páez, River volvió a sacudir el mercado de pases y ya tiene definido el plan para su nuevo refuerzo. El juvenil ecuatoriano aterrizará este jueves en Argentina, se realizará los estudios médicos y, si todo avanza según lo previsto, se sumará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, que no descarta utilizarlo en el corto plazo.

La incorporación del mediapunta de 18 años, cuyo pase pertenece a Chelsea, se resolvió en las últimas horas y sorprendió incluso dentro del ambiente futbolístico. El cuerpo técnico pretende acelerar su adaptación para que pueda convertirse rápidamente en una alternativa ofensiva, en un plantel que busca variantes de desequilibrio y uno contra uno.

Tras el triunfo ante Gimnasia de La Plata, el entrenador explicó cómo será el proceso de integración y confirmó los tiempos de arribo del futbolista.

La hoja de ruta de Gallardo

Gallardo detalló que la idea es que el jugador tenga un período de adaptación, aunque dejó en claro que la intención es sumarlo cuanto antes al equipo. “Kendry Páez mañana a la mañana estaría arribando al país. Se va a sumar si todo sale bien por 18 meses. Es bueno que tenga ese período de adaptación”, señaló el DT.

El técnico remarcó que se trata de una apuesta a futuro, pero también a rendimiento inmediato. “Es un joven talento, lo veníamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo”, explicó.

En ese sentido, agregó que ya mantuvo diálogo con el futbolista: “Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”.

Kendry Páez. Foto: Archivo.

Evaluación física y posible debut

Si bien arriba con escaso rodaje, 21 partidos y un gol en su paso por Racing de Estrasburgo, con pocos minutos en lo que va del año, en River consideran que su perfil puede aportar frescura y creatividad. Páez puede desempeñarse como enlace o por los costados, sectores donde el equipo necesita mayor desequilibrio individual.

Entre jueves y viernes realizará la revisión médica, firmará su préstamo hasta diciembre, con opción de extenderlo seis meses más, y comenzará a trabajar en el predio de Ezeiza. Por cuestiones administrativas y de preparación física, está descartado para la visita a Rosario Central.

Sin embargo, el cuerpo técnico apunta a que pueda estar disponible en el compromiso siguiente frente a Tigre. La fecha que asoma como posible estreno es el sábado 7 de febrero, en el Monumental, por la cuarta jornada del Torneo Apertura, siempre que llegue la habilitación correspondiente y responda bien en las primeras prácticas.

Un refuerzo que cambia el panorama

Después de gestiones que no prosperaron por otros nombres del mercado, River encontró en el ecuatoriano una oportunidad que encaja con la idea de Gallardo: juventud, proyección y capacidad técnica para romper líneas defensivas.

Con ese escenario, el club apuesta a que el mediapunta se adapte rápido y pueda transformarse en una alternativa real dentro de la rotación. La decisión final dependerá de cómo evolucione en sus primeros días de trabajo, pero el mensaje es claro: si está en condiciones, el debut podría llegar antes de lo esperado.