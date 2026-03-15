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Deportes Torneo Apertura

River logró su quinto triunfo en el torneo y ya está cuarto en su zona

Con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, el elenco de Eduardo Coudet se impuso 2-0 sobre Sarmiento en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura.

15 de Marzo de 2026
River cosechó otra victoria con Coudet en el banco.
River cosechó otra victoria con Coudet en el banco. Foto: La Nación.

Con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, el elenco de Eduardo Coudet se impuso 2-0 sobre Sarmiento en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura.

River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento en el Monumental con goles de Sebastián Driussi y Ian Subiabre, y sumó su segunda victoria consecutiva en la Zona B del Torneo Apertura, donde ahora se ubica cuarto con 17 puntos.

 

TACO GOLEADOR DE DRIUSSI Y RIVER SUMÓ SU SEGUNDO TRIUNFO AL HILO | River 2-0 Sarmiento | RESUMEN

 

 

En un encuentro donde River Plate dominó la mayor parte del juego, el primer gol llegó antes del final del primer tiempo, cuando Sebastián Driussi aprovechó un rebote dentro del área tras un centro de Kendry Páez para marcar de taco, dejando sin chances al arquero Javier Burrai. Minutos antes, el defensor Gabriel Díaz de Sarmiento había sido expulsado por doble amarilla, complicando aún más al equipo visitante.

 

El complemento inició con Sarmiento intentando equilibrar las acciones, pero River mantuvo el control y generó múltiples oportunidades. Ian Subiabre anotó el segundo tanto al minuto 25 del segundo tiempo tras un gran pase de Aníbal Moreno y una definición cruzada que sentenció el 2-0 definitivo. Los intentos de Sarmiento de descontar fueron neutralizados por un seguro Santiago Beltrán, mientras que el Millonario se mostró sólido en defensa.

 

El partido marcó además el debut del Chacho Coudet como entrenador de River en el Monumental, quien buscó mantener un estilo ofensivo con presión alta y juego asociativo. Con esta victoria, el equipo se acomoda en la parte alta de la Zona B y continúa su buena racha tras haber debutado con triunfo sobre Huracán en la primera fecha del torneo.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

40’ST: error de Paulo Díaz y gran atajada de Beltrán

El defensor de River Plate, que ingresó hace minutos, despejó mal y tuvo que reaccionar su arquero con los pies para evitar el descuento de Sarmiento.

 

38’ST: Montiel casi marca un golazo

Por derecha picó Freitas y esperó la llegada de Montiel, quien se pasó pero metió un gran tacazo. Burrai estaba muy bien ubicado para evitar el tercero.

 

37’ST: otra vez, Burrai evitó un gol claro para River Plate

Salas asistió de gran manera a Subiabre, quien en velocidad entró al área y definió frente al arquero, que achicó perfecto y se quedó con la pelota.

 

31’ST: Subiabre tuvo el segundo personal

El delantero de River Plate, casi en el mismo sector del gol, recibió un pase de Juanfer Quintero y luego de amagar ante su rival, remató cruzado, apenas desviado.

 

28’ST: Juanfer Quintero casi marca de tiro libre

El colombiano le pegó a colocar y se encontró con otra estupenda reacción del arquero Burrai.

 

26’ST: cambio en River Plate

Ingresa Kevin Castaño por Aníbal Moreno.

 

25’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras un gran pase de Aníbal Moreno, el juvenil Ian Subiabre define cruzado y se ve beneficiado por un rebote. La pelota se mete en el palo más alejado de Burrai.

 

 

17’ST: Marcos Acuña tuvo el segundo

El Huevo pasó al ataque, se perfiló para la derecha y remató con violencia para otra gran respuesta del arquero Burrai.

 

15 minutos: cambios en River Plate y Sarmiento

Juan Fernando Quintero reemplazó a Tomás Galván, mientras que Diego Churín hizo lo propio con Junior Marabel.

 

14 minutos: Rivero probó desde lejos

Lautaro tenía distancia para disparar y lo hizo con mucha violencia. Atento estuvo Burrai para manotear a un costado.

 

2’ST: Javier Burrai evitó el segundo de River Plate

Tomás Galván picó dentro del área e intentó definir por encima del arquero, que achicó bien y envió la pelota al córner.

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

40 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras un centro perfecto, la pelota cae en el área chica y antes de que el arquero embolse, Sebastián Driussi convierte de taco.

 

 

39 minutos: Gabriel Díaz es expulsado

El futbolista de Sarmiento, que estaba amonestado, cometió otra infracción y el árbitro Darío Herrera le mostró la segunda y lo expulsó.

 

Coudet da indicaciones. Foto: La Naci&oacute;n.
Coudet da indicaciones. Foto: La Nación.

 

 

35 minutos: Martínez Quarta se perdió un gol increíble

Tras un centro al segundo palo de Kendry Páez, el zaguero le pegó exigido por encima del travesaño. Fue una gran chance desperdiciada por River Plate.

 

32 minutos: ahora el que lo tuvo fue Driussi

River Plate contragolpeó con Montiel, quien lanzó el pase atrás para que aparezca el delantero, quien le pegó de primera a colocar, pero desviado.

 

30 minutos: Aníbal Moreno pudo marcar el primero

El mediocampista de River Plate recibió en soledad en la puerta del área y probó, pero su remate fue defectuoso y salió débil por un costado.

 

25 minutos: Martínez Quarta es amonestado

El defensor y capitán de River Plate cortó un contragolpe al bajar a Junior Marabel.

 

18 minutos: Driussi tuvo su chance

Tras una buena subida por derecha, Montiel envió un centro al área para el delantero, que al definir fue justo bloqueado. Córner para Sarmiento.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

15 minutos: Gabriel Díaz, el primer amonestado del partido

El futbolista de Sarmiento fue muy fuerte contra Gonzalo Montiel y el árbitro Darío Herrera no dudó en mostrarle la amarilla.

 

13 minutos: Moreno probó de media distancia

River Plate intentó de contragolpe con Kendry Páez al mando del ataque, enganchó en el área y descargó para el mediocampista que le pegó de primera, muy desviado.

 

8 minutos: River intenta dominar ante una buena presión de Sarmiento

El Millonario controla las acciones pero no hace daño en ofensiva. El elenco de Junín, con mucha disciplina defensiva, se abroquela atrás y marca hombre a hombre.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones:

 

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

 

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Carlos Villalba; Gabriel Díaz y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Temas:

River Sarmiento Torneo Apertura
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