En una noticia que sorprendió a todos los hinchas y expertos del fútbol local, River Plate oficializó el fichaje de Kendry Páez, el talentoso mediocampista ecuatoriano de 18 años que pertenece al Chelsea. El jugador llega a préstamo hasta diciembre de 2026, sin opción de compra, y se suma al plantel que comanda Marcelo Gallardo. Este movimiento se produce luego de que el futbolista regresara de su cesión en el Racing de Estrasburgo, donde tuvo 21 partidos y un gol, pero no logró afianzarse en el club francés.

La llegada de Páez es un refuerzo de gran proyección, y, si bien su experiencia en Europa aún es limitada, su carrera con la selección de Ecuador lo posiciona como una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. El mediocampista brilló en las categorías juveniles de la Tri, acumulando 7 goles en los torneos Sub-17 y Sub-20. Ya consolidado en la selección mayor, registra dos goles y tres asistencias en 23 partidos. Según el meteorólogo de fútbol, el analista de TyC Sports, el joven promete ser una pieza clave en el mediocampo de River.

Foto: Instagram oficial de Kendry Páez.

Chelsea, que había invertido 25 millones de dólares para fichar a Páez en 2023, decidió interrumpir su cesión en Racing a pesar de la buena actuación del ecuatoriano en la Ligue 1. El club inglés no lo utilizará esta temporada y, por lo tanto, permitió su salida a préstamo. De acuerdo con los informes de TyC Sports, el Chelsea tiene la opción de repescarlo a mediados de 2026 si se cumplen ciertos objetivos, pero River podría extender el préstamo hasta 2027 si el jugador rinde conforme a las expectativas. La llegada de Páez se presenta como una jugada estratégica para el futuro, tanto para el club argentino como para el desarrollo del joven.

River también negocia por Borré: ¿vuelve el colombiano?

Borré podría volver a River. Foto: Instagram de Rafael Santos Borré.

A la incorporación de Páez se le suma la posibilidad de repatriar a un viejo conocido de la hinchada de River: Rafael Santos Borré. El delantero colombiano, que actualmente juega en el Inter de Porto Alegre con contrato hasta diciembre de 2028, está en conversaciones con el club de Núñez. Aunque las negociaciones están aún en etapa preliminar, River ha mostrado interés en su regreso. Sin embargo, la cuestión salarial podría ser un obstáculo, ya que los números del contrato de Borré con el club italiano se alejan de lo que River está dispuesto a pagar.

El regreso de Borré sería una noticia positiva para los hinchas de River, quienes recordarán con cariño su paso por el club en el que se consagró como una de las figuras más importantes. El colombiano, quien fue una pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores 2015, podría volver para reforzar el ataque en el segundo semestre de 2024. No obstante, las negociaciones aún están en curso y se espera que las conversaciones con Inter continúen en las próximas semanas.