Mercado de pases: campeón podría ser vendido a la Premier League y Boca recibiría una fortuna

El nombre de Alan Varela vuelve a resonar con fuerza en Boca Juniors. El mediocampista surgido del club y actualmente figura en Porto podría protagonizar uno de los movimientos destacados del próximo mercado de pases europeo, una operación que también beneficiaría económicamente al club de la Ribera.

Según trascendió en medios deportivos, desde la Premier League comenzaron a consultar condiciones por el volante central de 24 años, quien se consolidó como titular en el conjunto portugués. Si la transferencia finalmente se concreta, Boca podría recibir una suma cercana a los 13,4 millones de dólares gracias a la plusvalía incluida en su venta.

La cláusula que ilusiona a Boca

Boca vendió a Alan Varela a Porto a mediados de 2023 por 12,5 millones de dólares. El acuerdo incluyó un pago inicial de 9 millones y otros 3,5 millones sujetos al cumplimiento de objetivos deportivos, que posteriormente se activaron.

Además, el club argentino logró incluir una cláusula clave: una plusvalía del 20% sobre la diferencia entre el valor de venta inicial y el monto de una futura transferencia. Esto significa que, si el futbolista es vendido por una cifra cercana a su cláusula de rescisión, Boca recibiría una parte importante de esa operación.

Actualmente, el contrato de Varela con Porto se extiende hasta el 30 de junio de 2028 y su cláusula de rescisión fue fijada en 70 millones de euros, aproximadamente 80 millones de dólares. Si ese monto fuera el de una eventual transferencia, la diferencia respecto a los 12,5 millones pagados inicialmente sería de 67,5 millones, de los cuales Boca percibiría el 20%. Es decir, cerca de 13,4 millones de dólares.

Interés desde Inglaterra y la Selección Argentina

El rendimiento del mediocampista despertó el interés de varios clubes de la Premier League. En un primer momento se mencionó al Liverpool como uno de los principales candidatos a quedarse con su ficha, aunque no sería el único equipo que sigue de cerca su evolución en el fútbol portugués.

De acuerdo con información del portal Bolavip, el volante prioriza un destino que le garantice continuidad para seguir creciendo en su carrera.

“Si no es así, prefiere quedarse en Porto, está cómodo ahí...”, publicaron sobre la postura del futbolista ante un eventual cambio de club.

El objetivo de Alan Varela también está puesto en consolidarse en la Selección Argentina. Sin embargo, la competencia en su posición es muy exigente. En el mediocampo del equipo dirigido por Lionel Scaloni aparecen nombres de peso como Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.