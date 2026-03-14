Boca repetirá el mismo equipo para enfrentar a Unión pese a las críticas

El entrenador Claudio Úbeda decidió mantener el mismo once titular para el próximo partido. Boca repetirá formación por tercer encuentro consecutivo, pese a los cuestionamientos tras el empate ante San Lorenzo.
El 11 de Boca para enfrentar a Unión se mantendrá sin modificaciones pese a los cuestionamientos surgidos tras el empate frente a San Lorenzo. El entrenador Claudio Úbeda decidió sostener la misma formación titular por tercer partido consecutivo en busca de consolidar funcionamiento y resultados.
La determinación del cuerpo técnico llamó la atención, especialmente porque algunos futbolistas habían quedado en el centro de las críticas luego del último encuentro. Sin embargo, el DT eligió respaldar al equipo y redoblar su apuesta de continuidad.
Entre los apuntados se encontraba Marcelo Weigandt, quien había sido señalado por la jugada que derivó en el gol del empate de San Lorenzo. En esa acción, el defensor Mathias De Ritis logró superarlo antes de enviar el centro que Goyo Rodríguez transformó en gol.
Continuidad en defensa y mediocampo
Pese a esa situación, Weigandt seguirá siendo titular en el lateral derecho. Incluso contaba con chances de salir del equipo debido a que Juan Barinaga ya se recuperó de su lesión muscular y estaba disponible para regresar a la formación.
También Lautaro Di Lollo aparecía como uno de los posibles cambios en la defensa por haber quedado expuesto en la jugada previa al gol rival. Sin embargo, el defensor continuará dentro del once inicial para el próximo compromiso.
En el mediocampo tampoco habrá modificaciones. Milton Delgado y Leandro Paredes seguirán encargándose de la contención y del primer pase, mientras que Santiago Ascacibar tendrá la tarea de romper líneas y aportar intensidad en la recuperación.
Ataque definido y búsqueda de resultados
Por las bandas continuará Tomás Aranda, considerado una de las principales apuestas creativas del equipo. El joven futbolista mantendrá su lugar dentro de una estructura que busca equilibrio entre recuperación y generación de juego.
En el ataque, la dupla ofensiva seguirá conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Aunque no lograron marcar en el último partido, ambos delanteros llegan con buenos números recientes y acumulan cinco goles en los últimos cuatro encuentros.
La decisión de repetir equipo apunta a transformar la seguidilla de empates en una racha de triunfos. Boca acumula seis partidos sin derrotas, aunque cuatro de esos encuentros terminaron igualados, todos disputados en la Bombonera.
El equipo que saldrá a la cancha
El once titular definido por Claudio Ubeda para enfrentar a Unión estará integrado por Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa.
En la mitad de la cancha jugarán Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.
Mientras que en el frente de ataque estarán Miguel Merentiel y Adam Bareiro.