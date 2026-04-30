La paranaense “La Hiena” Cosnard busca sponsors para competir en boxeo a puño limpio en Uruguay

La deportista Giuliana “La Hiena” Cosnard se presentará en un evento de cazatalentos de boxeo a puño limpio en la República Oriental del Uruguay el próximo 8 de mayo. En ese sentido y debido a los costos de traslado y alojamiento, apela a la buena voluntad de sponsors para colaborar para participar en el evento internacional más grande de esta disciplina.

En diálogo con Elonce, Cosnard recordó que es bicampeona mundial de muay thai y campeona de kickboxing. “El 21 de marzo salí campeona de boxeo a puño limpio, barnacle, en Buenos Aires”, señaló. En ese marco es que será su participación en el evento cazatalentos más grande del planeta, impulsado por deportistas de Philadelphia, Estados Unidos.

“Vienen a cazar talentos a Montevideo, Uruguay y estoy preparándome para ir, para que me vean entrenar, mi capacidad y mi fortaleza”, explicó.

Búsqueda de sponsor

La joven boxeadora indicó que “la vida de un deportista no es nada fácil”, por lo que necesita costear el viaje hacia Montevideo, además de la estadía y los viáticos. “Estoy en busca de sponsor que quieran ayudarme en esta oportunidad que es muy grande”, manifestó.

Para quienes deseen colaborar, Cosnard tiene tres cuentas de Instagram, el profesional @lahienacosnard ; el de clases @elclanhiena y el personal @giulianacosnard. Su teléfono es 3434 621093.

“Soy una gran referente en estos deportes y siempre necesitamos ayuda”, enfatizó.

Cosnard se entrena en su propio gimnasio, Vital Box, en calle Satler 2264. “Me armé y me abrí mi propio gimnasio, me entreno por mi parte y ya tengo un grupo de alumnos, de competidores que entrenan conmigo también”, indicó.

La paranaense señaló que se dedica completamente a la actividad deportiva, tanto como competidora como profesora. Asimismo, señaló que la búsqueda de sponsor es permanente, ya sea en suplementos, ropa deportiva y equipamiento.

Proyecciones a futuro

Cosnard planea presentarse a pelear a México en los próximos meses. “Estuve viviendo 5 años allá porque en Argentina hm no se gana muy bien, no nos valoran como peleadores y subirse al ring y recibir y dar golpe no es nada grato. Recibir golpes no es bueno”, sentenció.

“Cuesta llegar a fin de mes pero es lo que me gusta y es lo que amo hacer. Me encanta dar clases, enseñar a las personas cómo se pueden defender, cómo entrenar este deporte, ya sea niños o adultos”, agregó.

En el evento se reunirán peleadores y peleadoras de distintos países de Latinoamérica. “Ir a hacer un entrenamiento, que ellos te vean pelear, lo fuerte que sos, tu capacidad de entrenar es muy importante”, destacó.