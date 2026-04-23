La deportista local Giuliana Cosnard se prepara para presentarse en Uruguay en boxeo a puño

La supercampeona paranaense en artes marciales mixtas, Giuliana Cosnard, dialogó con Elonce sobre su trayectoria deportiva y una nueva oportunidad de competir en Uruguay en boxeo a puño.

La disciplina conocida también como bare-knuckle, es decir sin guantes, sin vendas y sin protección facial, “es muy agresiva”, según Cosnard. La joven es campeona mundial de Muay Thai y consagrada argentina y latinoamericana de Kickboxing y se involucró en la nueva disciplina para ampliar sus cualidades deportivas y competitivas.

“Me contrataron el 21 de marzo, día en el que salí campeona, para pelear en boxeo. Yo nunca lo había hecho. Me preparé un mes y medio en boxeo con Wenceslao Mansilla, con Cynthia González, que salió campeona en Buenos Aires”, indicó.

Dado que las disciplinas que practicó Cosnard durante toda su carrera incluyen el uso de patadas y codos, la deportista debió pulir su técnica para no aplicar esos golpes en el boxeo. “Al principio de mi carrera sí me confundía, pero ahora ya tengo muchos años, controlo muy bien”, reconoció.

Las técnicas del éxito

La paranaense destacó que disfruta de los deportes que implican combates extremos. “Soy una peleadora muy aguerrida, me gusta intercambiar golpes, por eso me pareció excelente esta oportunidad porque es boxeo, es golpes y golpes”, aseveró.

“La idea es ser rápido y esquivar los golpes; que no te llegue un golpe, contraatacar, estudiar bien a tu rival, qué es lo que tira, qué podés esquivar”, enumeró y señaló que son rounds de dos minutos porque son golpes a la cara.

Sobre la puesta del cuerpo para pelar, Cosnard reconoció que “miedo y nervios hay siempre porque vas a exponerte”. Sobre sus temores, explicitó: “Me daba miedo hacer un golpe mal y que me lastimen. Otros peleadores, por ejemplo, se lastimaron mucho la mano, se quebraron la muñeca, se quebraron los dedos. Yo no me lastimé la cara, solamente me duele un poco los nudillos”.

Sobre la competencia en Uruguay

La competencia internacional será el 7 de mayo, en formato “cazatalentos”, el evento más grande del mundo de boxeo a puño limpio. Es la primera vez que la organización llega a Latinoamérica y se enfocará en buscar a los mejores deportistas de la disciplina. Cosnard busca sponsor para financiar su viaje y estadía en Uruguay .

“Yo ya tengo un pie adentro porque soy campeona en esta disciplina y yo sé que voy a estar adentro porque soy la mejor en varias disciplinas y lo voy a demostrar ahí. Me van a dar mi contrato para ir a pelear a Estados Unidos y a Rusia”, decretó.

De ser seleccionada, la paranaense viajaría una semana a Estados Unidos, para entrenar y pelear.

En redes, Cosnard tiene dos perfiles: el de peleadora @lahienacosnard y el de profesora @clanhiena