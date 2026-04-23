Enzo Fernández aparece en la mira del Manchester City para después del Mundial

El futuro de Enzo Fernández vuelve a ocupar un lugar central en el mercado europeo. El mediocampista argentino aparece en la órbita del Manchester City como posible refuerzo para después del Mundial, en un contexto donde Chelsea todavía no definió su panorama deportivo y contractual de cara a la próxima temporada.

Según publicaciones de la prensa inglesa, el conjunto dirigido por Pep Guardiola analiza variantes para renovar su centro del campo y Enzo Fernández figura entre los nombres más valorados. La posible salida de futbolistas históricos y la necesidad de sostener competitividad empujan al club a estudiar incorporaciones de jerarquía.

El volante campeón del mundo mantiene contrato vigente con Chelsea hasta 2032, aunque distintas versiones señalan que su continuidad no estaría asegurada.

El interés del City y la competencia europea

De acuerdo con la información difundida por The Athletic, Manchester City sigue de cerca la situación del argentino de 25 años. La entidad inglesa proyecta cambios en el plantel y uno de los sectores a reforzar sería la mitad de la cancha.

No obstante, el equipo de Guardiola no sería el único interesado en Enzo Fernández. También trascendió que París Saint-Germain y Real Madrid monitorean lo que pueda ocurrir una vez finalizada la Copa del Mundo.

Enzo Fernández.

El escenario se mantiene abierto y dependerá tanto de la postura de Chelsea como de las condiciones económicas que se presenten en el próximo mercado de pases.

Su presente en Chelsea

Desde su llegada al club londinense en enero de 2023, procedente de Benfica, Enzo Fernández acumuló una importante cantidad de partidos y se consolidó como una pieza relevante dentro del plantel. Además, sumó títulos internacionales durante su ciclo en Inglaterra.

En la actual temporada, registró participación en 48 encuentros, con aporte ofensivo en goles y asistencias, números que sostienen su valoración dentro del fútbol europeo.

Sin embargo, el presente institucional de Chelsea estuvo marcado por cambios, cuestionamientos y movimientos internos, factores que alimentaron rumores sobre posibles salidas.

Con el Mundial como próxima gran cita, el volante argentino buscará enfocarse en la competencia con la selección y luego definir su futuro deportivo. El interés de clubes poderosos podría acelerar negociaciones una vez concluido el torneo.