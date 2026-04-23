Se confirmó la lesión de Lamine Yamal: no jugará más este semestre y apunta al Mundial

Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda, por lo que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada y comenzará una recuperación con la mira puesta en el Mundial 2026.

La institución informó mediante un parte médico oficial que los estudios realizados determinaron una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Además, precisó que el atacante seguirá un tratamiento conservador y que se espera su disponibilidad para la próxima Copa del Mundo.

La baja representa un golpe importante para el equipo blaugrana en el tramo final de la campaña.

Qué dijo el parte médico

En el comunicado, FC Barcelona señaló: “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”. Luego agregó que el futbolista “seguirá un tratamiento conservador”.

Finalmente, el club confirmó el escenario esperado tras la revisión médica: “Se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”.

Yamal sufrió una fuerte lesión.

De esta manera, Lamine Yamal no volverá a vestir la camiseta azulgrana en el cierre de LaLiga.

Cómo fue la lesión

El atacante se lesionó durante el partido del miércoles en el que FC Barcelona derrotó a Celta de Vigo. Tras convertir de penal el 1-0, caminó algunos pasos y se desplomó sobre el césped con visibles gestos de dolor, según informó TyC Sports.

La escena generó preocupación inmediata, ya que Lamine Yamal es una de las máximas figuras del fútbol español y una pieza central tanto en su club como en la selección.

🚨 Lesión de Lamine Yamal 🚑 El jugador del FC Barcelona ha sufrido una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda mientras lanzaba el penalti en el partido contra el Celta de Vigo. 🔴 Podría perderse lo que resta de temporada. pic.twitter.com/4aLW88OAhw — Ángel Villanueva (@angelphysio) April 22, 2026

Según estimaciones habituales para este tipo de dolencia, la recuperación demandaría entre cuatro y seis semanas.

La cuenta regresiva hacia el Mundial

La principal incógnita ahora pasa por cómo llegará físicamente al Mundial 2026. Aunque los plazos lo ubican disponible, lo cierto es que Lamine Yamal arribaría sin demasiada competencia reciente.

España debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde y luego enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos.

En Barcelona y en la Roja seguirán día a día la evolución de una de las grandes apariciones del fútbol mundial.