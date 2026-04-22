Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal y genera incertidumbre su participación en el Mundial

FC Barcelona consiguió una victoria clave por 1 a 0 ante RC Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou y se mantiene firme en la cima de la tabla de La Liga. Sin embargo, el foco en España quedó rápidamente desplazado hacia la situación de Lamine Yamal, quien encendió todas las alarmas tras salir lesionado luego de convertir el único gol del partido.

El joven atacante abrió el marcador a los 39 minutos desde el punto penal, tras una falta de Yoel Lago dentro del área. Con una ejecución precisa al palo izquierdo, venció al arquero Ionut Radu. Sin embargo, lejos de festejar, el delantero hizo señas al banco de suplentes y pidió asistencia médica, evidenciando molestias inmediatas.

Pocos minutos después, Yamal abandonó el campo de juego con visibles gestos de dolor, dejando su lugar a Roony Bardghji. El episodio generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas, debido a la importancia del jugador en el tramo decisivo de la temporada.

Diagnóstico preliminar y preocupación en Barcelona

Según el diario Mundo Deportivo, el primer parte médico indica que el futbolista habría sufrido una “rotura en el isquiotibial izquierdo”, con un tiempo estimado de recuperación de al menos cinco semanas. Este escenario lo dejaría fuera del cierre de la temporada con el Barcelona.

El medio también señaló que el jugador será sometido a estudios complementarios para determinar con precisión el alcance de la lesión, lo que mantiene en suspenso la evolución del caso.

Distintas hipótesis sobre la gravedad

En paralelo, el periódico Marca tituló la situación como “¡¡¡Alarma Lamine Yamal!!!”, reflejando la preocupación creciente en el entorno del club.

Por su parte, el diario Sport analizó diferentes escenarios posibles, que van desde una distensión muscular hasta una rotura parcial o total del músculo, con tiempos de recuperación que podrían variar entre dos semanas y seis meses, e incluso la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Una baja que genera impacto deportivo y mundial

La lesión de Yamal no solo afecta al Barcelona en la recta final de la temporada, sino que también genera incertidumbre en torno a su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales. Los diagnósticos preliminares hablan de una recuperación a contrarreloj, lo que incluso podría condicionar su participación en el Mundial.

Mientras tanto, el club catalán mantiene la cautela y espera los resultados definitivos de los estudios médicos para determinar el alcance real de una lesión que ya encendió todas las alarmas en el fútbol europeo.