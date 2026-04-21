Nuevo problema en River: Driussi sufrió un desgarro y estará casi un mes afuera

La derrota en el Superclásico dejó otra preocupación para River, ya que Sebastián Driussi sufrió una nueva lesión muscular en un momento en el que venía mostrando un nivel en ascenso y se había convertido en una pieza importante del ataque.

El delantero debió abandonar el encuentro frente a Boca a los 15 minutos del primer tiempo, luego de manifestar molestias físicas que no le permitieron seguir en cancha. Tras los estudios médicos realizados en las últimas horas, se confirmó un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

La noticia representa un nuevo contratiempo para el cuerpo técnico, que pierde a uno de sus futbolistas de mejor actualidad en una etapa decisiva de la temporada.

El tiempo estimado de recuperación

En River estiman que el atacante necesitará entre tres y cuatro semanas de recuperación, aunque el plazo definitivo dependerá de la respuesta física durante el tratamiento y la rehabilitación.

Si logra cumplir los tiempos mínimos, Driussi podría volver alrededor del 10 de mayo. De todos modos, en este tipo de lesiones suelen manejarse con cautela los regresos para evitar recaídas.

Sebastián Driussi.

El delantero ya había sufrido inconvenientes similares en otras oportunidades, por lo que el seguimiento médico será constante.

Los partidos que se perdería

Con este panorama, el jugador no estaría disponible para los encuentros ante Aldosivi y Atlético Tucumán por el torneo local, dos compromisos importantes para la clasificación.

Además, tampoco llegaría a los cruces como visitante frente a Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana, donde River busca afirmarse en el grupo.

Su presencia para los octavos de final del certamen doméstico y para próximos partidos internacionales dependerá de la evolución que muestre en las próximas semanas.

Una seguidilla que preocupa

Desde su regreso al club en 2025, Driussi acumuló distintas lesiones musculares y también un esguince de tobillo que lo dejó varias semanas fuera de competencia. Esa falta de continuidad se transformó en una preocupación recurrente en Núñez.

El impacto es mayor porque el atacante atravesaba uno de sus mejores pasajes desde la vuelta, con cinco goles en los últimos siete partidos y siendo una de las principales armas ofensivas del equipo que dirige Eduardo Coudet.