Se realizó marcha multisectorial en Concepción del Uruguay en defensa de los puestos de trabajo

La movilización se realizó desde la terminal hasta la plaza principal de La Histórica

Una importante movilización se llevó a cabo este sábado en Concepción del Uruguay en defensa del trabajo y las familias, en un contexto de creciente preocupación por la situación económica y laboral que atraviesan distintos sectores de la comunidad.

La convocatoria fue impulsada por el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU) y reunió a cientos de vecinos, trabajadores, jubilados, docentes, organizaciones sociales y familias que marcharon de manera pacífica por las calles de la ciudad.

Foto: Andrea Pacinelli

La concentración comenzó en horas de la tarde en la intersección de Boulevard Los Constituyentes y Galarza, desde donde los manifestantes se dirigieron hacia la Plaza General Francisco Ramírez, principal punto de encuentro de la ciudad.

Uno de los reclamos centrales estuvo vinculado a la crisis que afecta a los trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos y la incertidumbre generada por la suspensión de actividades en la planta La China, una situación que impacta de forma directa e indirecta en numerosas familias de la región.

Durante la jornada también se visibilizaron problemáticas relacionadas con las jubilaciones, la situación de las personas con discapacidad, la educación pública, los comedores comunitarios y diversos sectores productivos golpeados por la crisis económica.

Foto: Andrea Pacinelli

A lo largo del recorrido se escucharon consignas en defensa de las fuentes laborales y de la producción local, mientras que en Plaza Ramírez se realizaron distintas intervenciones y expresiones por parte de los participantes.

Foto: Andrea Pacinelli

Desde la organización destacaron la amplia convocatoria y subrayaron la importancia de sostener la unidad entre los distintos sectores sociales para visibilizar las problemáticas que afectan a la comunidad uruguayense.