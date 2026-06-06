Granja Tres Arroyos analiza una “reapertura escalonada” tras el cierre de la planta

La empresa Granja Tres Arroyos informó que analizará una "posible reapertura escalonada" de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, tras el cierre por tiempo indeterminado dispuesto semanas atrás. La alternativa será planteada este lunes durante una reunión con dirigentes sindicales y autoridades de la Secretaría de Trabajo.

La compañía, que emplea a unas 900 personas en la ciudad, sostuvo que busca generar las condiciones necesarias para retomar parcialmente la actividad y avanzar en un proceso de recuperación productiva.

La situación fue abordada días atrás durante reuniones mantenidas entre directivos de la firma y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a integrantes de su gabinete provincial, publicó APF.

La empresa expuso su situación financiera

Según indicaron desde Granja Tres Arroyos, durante los encuentros se presentó un diagnóstico sobre la delicada situación económica que atraviesa la compañía, afectada por la pérdida de mercados internacionales debido al impacto sanitario provocado por la gripe aviar.

En ese marco, la firma recordó que debió iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis y avanzar en una reestructuración financiera destinada a mejorar sus perspectivas en el mediano plazo.

Desde la empresa señalaron que la coyuntura internacional golpeó fuertemente a la actividad exportadora y redujo significativamente los ingresos del sector avícola.

Críticas a las medidas gremiales

La compañía también cuestionó las medidas de fuerza impulsadas por el sector sindical, al considerar que fueron “desproporcionadas” y que afectaron los niveles de faena y la previsibilidad operativa de la planta.

“A nivel local, la situación se agravó por medidas sindicales desproporcionadas que afectaron severamente los niveles de faena y la previsibilidad operativa en la región”, indicaron desde la firma.

Asimismo, sostuvieron que, tras agotar distintas instancias de negociación, la empresa se vio imposibilitada de garantizar condiciones mínimas de seguridad para continuar operando, motivo por el cual decidió cerrar la planta de manera temporal.

Expectativas por la reunión del lunes

El encuentro previsto para este lunes será considerado clave para determinar la viabilidad de una reapertura parcial de las instalaciones.

La empresa destacó además el acompañamiento institucional del Gobierno provincial para facilitar el diálogo entre las partes y encontrar alternativas que permitan recomponer el circuito productivo.

Según señalaron, una eventual reapertura escalonada permitiría comenzar a recuperar parcialmente la producción mientras se avanza en la normalización de la actividad y en la estabilización financiera de la compañía.

La iniciativa, remarcaron, se encuentra alineada con las perspectivas de crecimiento que actualmente presenta el sector avícola en Entre Ríos, una de las principales provincias productoras del país.