El gobierno convoca a audiencia de conciliación por el conflicto en Granja Tres Arroyos

A través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Ejecutivo convocó a Granja Tres Arroyos S.A., al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y al Sindicato de la Carne, a una audiencia de conciliación.

El encuentro se realizará el próximo lunes 8 de junio, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná. La convocatoria busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto laboral vigente.

La crisis en Granja Tres Arroyos suma un nuevo capítulo de incertidumbre tras el cierre de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay. A más de una semana de la interrupción de actividades, los trabajadores aseguran que continúan sin recibir información oficial sobre el futuro de sus puestos laborales y esperan definiciones que podrían surgir de reuniones previstas entre la empresa, representantes gremiales y funcionarios provinciales.

Las expectativas de los trabajadores están puestas en esos encuentros, ya que podrían aportar definiciones sobre la continuidad laboral de cientos de personas y sobre el funcionamiento de una de las plantas más importantes del sector avícola en la región.