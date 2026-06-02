Crece la incertidumbre en Granja Tres Arroyos: trabajadores siguen sin respuestas por el cierre de la planta La China

REDACCIÓN ELONCE
La situación en Granja Tres Arroyos mantiene en vilo a cientos de trabajadores de la planta La China, en Concepción del Uruguay. Denuncian falta de información, salarios adeudados y esperan reuniones clave entre la empresa, los gremios y el Gobierno provincial.
La crisis en Granja Tres Arroyos suma un nuevo capítulo de incertidumbre tras el cierre de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay. A más de una semana de la interrupción de actividades, los trabajadores aseguran que continúan sin recibir información oficial sobre el futuro de sus puestos laborales y esperan definiciones que podrían surgir de reuniones previstas entre la empresa, representantes gremiales y funcionarios provinciales.
Uno de los empleados afectados, Maximiliano Zalazar, describió el complejo escenario que atraviesan los operarios desde que encontraron las instalaciones cerradas. Según relató, hasta el momento no han recibido novedades concretas sobre una eventual reapertura ni sobre las medidas que podría adoptar la firma para resolver el conflicto.
“Actualmente, no tenemos noticia de nada. Estamos con la planta cerrada desde el martes pasado y no tuvimos más noticia de nada”, confirmó el trabajador sobre la situación actual.
Reuniones clave para intentar destrabar el conflicto
Mientras la incertidumbre crece entre las familias que dependen de la actividad de la planta, el sindicato continúa avanzando por la vía judicial y administrativa en busca de respuestas. Paralelamente, se esperan encuentros entre distintas partes involucradas para analizar posibles soluciones.
“Judicialmente se está encargando el sindicato de esas cuestiones legales y administrativas. Lo que sí tenemos conocimiento es que mañana habría una reunión entre la empresa y parte del gobierno provincial para ver si se puede destrabar el conflicto. Después de esa reunión, nos dijeron que se va a hacer una reunión el jueves con los gremios, parte de la empresa y de la gobernación”, mencionó Zalazar.
Las expectativas de los trabajadores están puestas en esos encuentros, ya que podrían aportar definiciones sobre la continuidad laboral de cientos de personas y sobre el funcionamiento de una de las plantas más importantes del sector avícola en la región.
El impacto del cierre y los salarios adeudados
El cierre de la planta tomó por sorpresa a gran parte de los empleados. Aunque reconocen que existían señales de dificultades económicas, aseguran que nunca imaginaron encontrarse con las puertas cerradas de un día para otro y sin ningún tipo de comunicación formal por parte de la empresa.
“No lo esperábamos, más allá de que era algo que podía suceder. No nos esperábamos que nos íbamos a encontrar con las puertas cerradas y prohibiéndonos el ingreso a nuestro lugar de trabajo y con carteles que decían que la planta iba a estar cerrada hasta nuevo aviso, sin habernos notificado por algún medio de lo que iba a hacer la empresa de una semana para la otra”, expresó el trabajador.
A la preocupación por la continuidad laboral se suma una situación económica que golpea de lleno a las familias de los operarios. Según denuncian, existen importantes atrasos salariales que complican aún más el panorama.
“La empresa nos está debiendo, a día de hoy, un mes y medio de sueldo. El gran porcentaje de nosotros cobra quincenalmente. Actualmente nos están debiendo la segunda quincena de abril”, anticipó.