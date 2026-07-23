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Murió Alberto José Ovando, histórico integrante del grupo folclórico Los Fronterizos

El músico, reconocido por su voz de barítono y su aporte instrumental, fue despedido por sus compañeros con un emotivo mensaje que destacó su talento y calidad humana.

23 de Julio de 2026
Alberto José Ovando, el segundo de izquierda a derecha
Alberto José Ovando, el segundo de izquierda a derecha

El músico, reconocido por su voz de barítono y su aporte instrumental, fue despedido por sus compañeros con un emotivo mensaje que destacó su talento y calidad humana.

El folclorista argentino Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos, falleció el último domingo. La noticia fue confirmada por el reconocido conjunto salteño a través de un comunicado difundido en sus redes sociales y generó pesar en el ambiente de la música popular.

 

En el mensaje, sus compañeros recordaron al artista con palabras cargadas de emoción y resaltaron el legado que dejó durante su paso por una de las agrupaciones más emblemáticas del folclore argentino.

 

"Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida", expresaron.

Una voz clave en la formación

Ovando se desempeñaba como barítono, aportando los matices intermedios en las armonías vocales que caracterizaron el sonido de Los Fronterizos. Además de su labor como cantante, también integraba la formación como bombisto y quenista.

 

En la despedida, el grupo destacó el compromiso con el que representó la historia del conjunto.

 

"Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón", señalaron.

 

El legado de un Fronterizo

El comunicado concluyó con un homenaje al camino compartido y al legado artístico que deja el músico.

 

"Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción", afirmaron sus compañeros.

 

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas del fallecimiento. La noticia generó numerosas muestras de afecto por parte de seguidores y referentes del folclore argentino, que recordaron el aporte de Ovando a la música popular.

Temas:

Los Fronterizos Alberto José Ovando folclore
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