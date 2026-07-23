Prevén que El Niño se fortalezca en primavera y refuerzan medidas de prevención en Entre Ríos

El fenómeno climático El Niño mantiene en alerta a los organismos de emergencia de Entre Ríos, que ya trabajan en la planificación de estrategias para enfrentar un escenario de mayores lluvias durante la primavera y el verano. Desde Defensa Civil confirmaron que la coordinación con otras jurisdicciones provinciales y el fortalecimiento de las defensas civiles municipales forman parte de las principales acciones preventivas.

El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Oscar Díaz Bertozzi, explicó a Elonce que la provincia integra desde abril una mesa de trabajo regional denominada ENOS 2026-2027, integrada además por Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Buenos Aires.

El objetivo es analizar la evolución del fenómeno climático y coordinar respuestas conjuntas ante posibles emergencias vinculadas con lluvias intensas, inundaciones y otras consecuencias asociadas al evento climático.

Coordinación entre provincias para anticiparse

Díaz Bertozzi indicó que la planificación busca anticiparse a escenarios complejos antes de que el fenómeno climático alcance su mayor intensidad. "Tratamos de anticiparnos y desarrollar estrategias para que, en caso de que ocurra con una intensidad importante, podamos haber coordinado todas las acciones y mitigar los efectos que pudieran producirse", señaló.

Uno de los ejes de trabajo es la coordinación interjurisdiccional entre provincias vecinas, especialmente en aspectos vinculados con la salud pública y la respuesta ante inundaciones.

El funcionario explicó a Elonce que enfermedades como el dengue o la leptospirosis pueden propagarse entre provincias limítrofes, por lo que resulta fundamental establecer criterios comunes de actuación junto a organismos sanitarios, fuerzas federales y autoridades provinciales.

Las zonas que podrían verse más afectadas

Según las proyecciones actuales, la costa del río Uruguay aparece como el sector de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno.

No obstante, Díaz Bertozzi advirtió que también deberán mantenerse bajo monitoreo distintas localidades del centro de la provincia, entre ellas Villaguay, Rosario del Tala y Gualeguay, debido a la extensa red hídrica que posee Entre Ríos.

"La provincia tiene más de 7.000 arroyos, riachos y ríos internos. Vamos a tener suelos saturados de agua y una mayor periodicidad de lluvias, por lo que esa agua va a escurrir con mayor facilidad hacia esos cursos", explicó. Ese escenario incrementaría el riesgo de anegamientos e inundaciones localizadas durante la primavera.

Municipios mejor preparados

El director de Defensa Civil destacó además el trabajo realizado junto a los gobiernos locales para fortalecer las capacidades de respuesta.

Indicó que durante las últimas capacitaciones, desarrolladas con el apoyo de la Agencia Federal de Emergencias, se logró ampliar significativamente la participación de municipios. "Antes teníamos menos de un tercio de los municipios con defensas civiles organizadas; ahora ya son 71 los que se incorporaron", destacó a Elonce.

Protección Civil de Paraná (archivo Elonce)

El funcionario remarcó que los municipios constituyen la primera línea de respuesta frente a cualquier emergencia y que el Estado provincial interviene cuando las capacidades locales resultan superadas.

Los temporales recientes no están vinculados con El Niño

Consultado por las intensas tormentas registradas en los últimos días, especialmente el fuerte temporal que afectó a Concordia, Díaz Bertozzi aclaró que esos episodios no guardan relación con El Niño. "En este momento la señal de El Niño es neutra. Son fenómenos naturales propios de la estación y no están relacionados absolutamente en nada con El Niño", afirmó.

No obstante, indicó que organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional mantienen un monitoreo permanente de la evolución del río Uruguay y de las condiciones atmosféricas.

Además, explicó que los municipios cuentan ahora con nuevas herramientas tecnológicas para seguir en tiempo real el comportamiento de los cursos de agua dentro de cada departamento y anticipar posibles crecidas.

Prevén que El Niño se fortalezca en primavera y refuerzan medidas de prevención en Entre Ríos

Cuándo comenzará a sentirse El Niño

Respecto del comportamiento esperado para los próximos meses, Díaz Bertozzi señaló que el fenómeno comenzaría a consolidarse hacia fines de agosto.

Las proyecciones indican que la señal climática se fortalecerá entre septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo con el inicio de la primavera.

Sin embargo, aclaró que una señal fuerte de El Niño no implica necesariamente la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. "Va a haber mayor periodicidad de lluvias, más agua y un aumento de temperatura, pero no se puede afirmar cuál será la intensidad de cada fenómeno meteorológico", concluyó.