El cambio de tiempo llegó a Paraná con lluvia y descenso de temperatura

La lluvia en Paraná llegó durante la tarde-noche de este sábado y puso fin a varias horas de creciente inestabilidad en la capital entrerriana. Luego de una jornada en la que el cielo se fue cubriendo progresivamente de nubes oscuras, las primeras precipitaciones comenzaron a registrarse minutos antes de las 19.

Según pudo observarse en distintos sectores de la ciudad, el cambio de las condiciones meteorológicas se hizo evidente desde las primeras horas de la tarde, cuando comenzaron a desarrollarse importantes formaciones nubosas sobre la región.

Poco después de las 18, además, se registró un incremento en la intensidad del viento y comenzaron a escucharse truenos en distintos puntos de Paraná, anticipando la llegada de las precipitaciones.

Foto: Elonce.

El cambio de tiempo se hizo sentir en la ciudad

Con el correr de los minutos, la lluvia ganó intensidad y alcanzó diferentes barrios de la capital provincial. Las precipitaciones estuvieron acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento, en línea con las condiciones previstas por los organismos meteorológicos.

El descenso de temperatura fue otro de los efectos inmediatos del fenómeno. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los valores térmicos comenzaron a disminuir y se ubicaron por debajo de los 20 grados.

Foto: Elonce.

La inestabilidad se produjo en la previa de un domingo para el cual se esperan condiciones meteorológicas más adversas en gran parte de la provincia.

Continúa vigente la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para este domingo que abarcará principalmente a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

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Asimismo, se informó que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores los registros sean superiores de manera puntual.

Qué se espera para el inicio de la semana

Mientras tanto, el resto de la provincia también permanecerá bajo vigilancia meteorológica durante las próximas horas debido al avance del sistema de inestabilidad.

Para el lunes, la alerta amarilla alcanzará a los departamentos Tala, Uruguay, Ibicuy, Gualeguaychú y Colón, donde también podrían registrarse tormentas de variada intensidad.