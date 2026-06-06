Alerta amarilla por tormentas: ampliaron el área afectada en Entre Ríos para este domingo

La alerta amarilla por tormentas fue ampliada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte de Entre Ríos durante este domingo. El organismo actualizó su informe y extendió el área bajo advertencia, incorporando más departamentos a la zona donde se esperan fenómenos meteorológicos potencialmente fuertes.

Según el último reporte oficial, la alerta estará vigente entre la mañana y la tarde del domingo y alcanzará a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador.

Los especialistas advirtieron que las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con características localmente fuertes.

Lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Foto: Archivo Elonce.

De acuerdo con el informe emitido por el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

Asimismo, el organismo nacional precisó que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque no descartó registros superiores en sectores puntuales donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La alerta por tormentas para este domingo. Foto: SMN.

Estas condiciones podrían generar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en zonas urbanas y caminos rurales.

Qué ocurrirá en el resto de la provincia

Mientras tanto, los departamentos que no estarán alcanzados por la alerta durante el domingo quedarán bajo vigilancia para las jornadas siguientes debido al avance del sistema de inestabilidad.

Foto: SMN.

Según el pronóstico oficial, la advertencia meteorológica se extenderá el lunes hacia el sur y este provincial, alcanzando a Tala, Uruguay, Ibicuy, Gualeguaychú y Colón.

De esta manera, prácticamente todo el territorio entrerriano estará bajo condiciones de inestabilidad durante el comienzo de la semana, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos momentos.