Pronostican una ciclogénesis que podría impulsar lluvias generalizadas sobre el Litoral argentino

El invierno meteorológico recién comenzó y la atmósfera parece decidida a abandonar la monotonía que dominó gran parte de la segunda quincena de mayo. Después de varias semanas con escasas precipitaciones sobre amplios sectores del centro y norte argentino, las lluvias regresaron y ya dejaron acumulados importantes en algunas provincias. Así lo explicó la meteoróloga Cindy Fernández a Meteored.

Durante las últimas horas, un frente frío recorrió toda la Patagonia y avanzó hasta el centro del país. Su desplazamiento quedó frenado por un robusto sistema de altas presiones sobre el Atlántico, mientras que una perturbación en niveles altos de la atmósfera aportó el ingrediente necesario para potenciar la inestabilidad. El resultado fue que, en sectores del centro, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, junto con áreas del norte de La Pampa y Córdoba, se registraron lluvias abundantes que en algunos casos superaron los 60 milímetros.

Vuelven las lluvias (fuente Meteored)

Mientras tanto, en Paraná, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, las temperaturas se mantienen relativamente templadas -en el orden de los 20ºC- con elevada humedad. El sábado se presentó con neblina durante la madrugada y se prevén lluvias aisladas y chaparrones para la tarde y noche, respectivamente. Por el momento no hay indicios de fenómenos significativos, aunque estas precipitaciones contribuirán a reforzar la sensación de un ambiente húmedo y pesado que ya empieza a cansar.

Ciclogénesis en la región

La situación comenzará a modificarse a partir del domingo cuando una nueva vaguada cruce la cordillera a la altura de Mendoza y San Juan. A diferencia del sistema anterior, este presenta un desplazamiento más rápido y una dinámica capaz de generar una respuesta más eficiente sobre el centro y este de Argentina.

Sigue el ambiente templado para la época (fuente Meteored)

Según especialistas, los principales modelos meteorológicos continúan mostrando señales para la formación o profundización de un centro de bajas presiones sobre el Litoral argentino y Uruguay, un proceso conocido como ciclogénesis. Este tipo de configuraciones suele favorecer el desarrollo de lluvias más organizadas, vientos más intensos y una mayor extensión de las áreas afectadas por precipitaciones, publicó Meteored.

Si el escenario actual se mantiene, según el Servicio Meteorológico Argentino, el domingo sería la jornada más inestable del fin de semana por que se pronostican tormentas fuertes para gran parte de la jornada y chaparrones hacia la noche; con temperaturas que rondarán entre los 15 y 20ºC con vientos predominantes del sector sur hacia el final del día.

Se avecina el aire frío

Detrás del sistema ingresará una masa de aire considerablemente más fría y seca, capaz de limpiar rápidamente la atmósfera y poner fin, al menos por algunos días, a esta larga sucesión de jornadas grises, húmedas y con niebla.

La próxima semana tendrá un moderado descenso de temperatura (fuente Meteored)

La próxima semana tendría así un perfil mucho más invernal, con temperaturas más acordes para la época y un ambiente notablemente más seco sobre el centro del país.

De hecho, para la capital entrerriana, según el SMN, para la semana que comienza se espera que las mínimas continúen en franco descenso y con máximas de apenas los 18 y 19ºC con cielo mayormente a parcialmente nublado.