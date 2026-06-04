Anuncian lluvias y un gradual descenso de temperaturas para Entre Ríos

El meteorólogo Sergio Jalfin participó del programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó detalles sobre el pronóstico del tiempo en Entre Ríos para los próximos días. Según explicó, la provincia continuará bajo condiciones de humedad elevada, abundante nubosidad y presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana.

En ese sentido, indicó que el escenario meteorológico se mantendrá relativamente estable durante las próximas jornadas, aunque comenzará a modificarse hacia el fin de semana. “Seguimos con condiciones templadas y ambiente húmedo, mucha nubosidad y neblinas matinales. Ya el sábado podemos tener algunas tormentas en la tarde. También el domingo y el lunes con lluvias y chaparrones”, afirmó.

Las precipitaciones previstas podrían presentarse de manera intermitente entre el sábado y el inicio de la próxima semana, generando un cambio en las condiciones predominantes de los últimos días. De acuerdo con el especialista, la inestabilidad será acompañada por el ingreso de una masa de aire más fresca.

Temperaturas más bajas desde el lunes

Jalfin explicó que a partir del lunes comenzará a notarse un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente en los registros mínimos. Sin embargo, aclaró que no se trata de una irrupción de aire polar, sino de un enfriamiento gradual típico de esta época del año.

Foto: Archivo Elonce.

“A partir del lunes, empezará a ingresar un aire más frío provocando un descenso paulatino de las temperaturas con mínimas promediando los 8 a 10 grados para la próxima semana y máximas por debajo de los 20ºC”, señaló durante la entrevista.

De esta manera, las jornadas de la próxima semana estarán marcadas por mañanas más frescas y tardes templadas, con valores térmicos que se ubicarán por debajo de los registrados durante los últimos días. Aun así, el panorama no muestra señales de frío extremo para la región.

Sin aire polar en la primera quincena de junio

Uno de los aspectos destacados del análisis realizado por el meteorólogo tiene que ver con la ausencia de irrupciones de aire polar durante la primera mitad del mes, una situación que contrasta con lo que suele ocurrir históricamente en los primeros días de junio.

Foto: Archivo Elonce.

“No se ve un ingreso de aire polar en los próximos 8 a 10 días, algo que suele ser bastante característico de la primera semana de junio, que no estaría sucediendo este año”, remarcó Jalfin.

Asimismo, amplió el panorama para las próximas semanas y sostuvo: “No se ve en los modelos de los pronósticos un ingreso de aire polar en la primera quincena de junio que garantice la generación de heladas o de mínimas muy bajas. La segunda quincena de junio tiene chances mayores y ya habrá arrancado el invierno. Ahí es más probable que tengamos mínimas más bajas y algunas heladas”.