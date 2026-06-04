Hay provincias bajo alerta amarilla y sigue la probabilidad de lluvias para el fin de semana

Pronóstico del tiempo en Paraná. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para los próximos días condiciones mayormente estables, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 y 22 grados y un aumento de la probabilidad de lluvias durante el fin de semana.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo nacional y reflejados en el pronóstico extendido para la capital entrerriana, este jueves y viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Ambas jornadas tendrán máximas de 22 grados y mínimas cercanas a los 15 grados, sin probabilidad de precipitaciones.

Lluvias para el fin de semana

El cambio de condiciones llegaría durante el sábado. Para esa jornada se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 16 grados, con probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento durante la tarde y la noche.

El domingo continuará la inestabilidad. El SMN estima una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 15 grados. Las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas se mantendrán entre el 10 y el 40 por ciento en distintos momentos del día.

Los vientos serán leves a moderados y predominarán desde distintos sectores, sin que se prevean fenómenos significativos asociados al viento.

Cómo seguirá la próxima semana

Tras el paso de la inestabilidad, el lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura descenderá levemente, con una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados.

Las condiciones estables se mantendrían también el martes, cuando se esperan registros térmicos similares, con una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados.

Para el miércoles, el organismo nacional prevé un marcado descenso de la temperatura mínima, que podría ubicarse en torno a los 9 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 18 grados. No se esperan precipitaciones para esa jornada.

Vuelven las alertas por tormentas a la región central

El avance del sistema frontal frío llega este jueves al sur de la región Pampeana, favoreciendo la formación de chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Por este motivo el SMN ya emitió una alerta amarilla temprana para la noche del jueves 4 y madrugada del viernes 5, para el centro-este de La Pampa (incluye a Santa Rosa), y el oeste y sur de la Provincia de Buenos Aires (incluye a Trenque Lauquen, Bahía Blanca y Necochea, por ejemplo).

Este alerta amarilla por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa, con acumulados de entre 30 y 60 mm durante la noche del jueves 4 y hasta la mañana del viernes 5.

El área podría será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, superados de forma puntual. También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.

Durante la madrugada y mañana del viernes 5, esta alerta meteorológica por tormentas se desplazará con el avance del frente hacia el centro y sur bonaerense, incluyendo por ejemplo en la alerta amarilla a: Tandil, Azul, Bolívar y Olavarría. El frente seguirá avanzando hacia el norte durante el fin de semana, y se espera que genere lluvias y tormentas de variada intensidad para el norte bonaerense (incluye al AMBA), Córdoba, Santa Fe, Litoral y norte argentino.