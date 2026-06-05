Las lluvias y tormentas volverían a ganar protagonismo ante la evolución de una débil ciclogénesis

Las lluvias empiezan a decir presente nuevamente sobre el centro y norte la Argentina luego de lo que fue este largo periodo de estabilidad.

Un frente frío recorrió toda la Patagonia y rápidamente sobre la porción centro y sur del país el tiempo ha mejorado.

Provincias bajo alerta por lluvias fuertes

Las lluvias comenzaron a extenderse en distintos puntos de la franja central del país en las últimas 24 horas, abarcando sectores como Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Según la red oficial de medición de Servicio Meteorológico Nacional, los mayores montos se dieron en el oeste bonaerense, con marcas de 10 a 25 mm.

La presencia de este sistema frontal semiestacionario, fomentará la permanencia de estas lluvias con variable intensidad, distribuyéndose especialmente a lo largo de una diagonal que se extiende de desde la zona de Tucumán, Catamarca y La Rioja hacia el sur de Buenos Aires.

Las precipitaciones más fuertes y abundantes afectarán el oeste y sur de Córdoba, norte y este de La Pampa, y oeste y sudoeste de Buenos Aires, en donde según el alerta oficial vigente de nivel amarillo, podrían precipitar de 30 a 60 mm con máximos localmente superiores. También, es probable puedan darse tormentas de forma aislada, aunque serán las lluvias las que dominarán en general el escenario meteorológico por estas horas.

A estas 3 provincias en alerta, se suman también otras 3 con montos inferiores estimados (30 a 40 mm) que son sectores parciales de San Luis, La Rioja y Catamarca, contabilizando un total de 6 provincias en alerta al menos en esta mañana de jueves.

Para el sábado se espera cesen las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la poción central de la Argentina, pero el tiempo estará lejos de mejorar.

Se estima sea una jornada en donde se mantenga elevada la remanente humedad en la capa baja de la atmósfera, con presencia de tiempo fresco, cielo muy cubierto, y la particularidad de densas nieblas que podrían extenderse sobre amplios sectores del norte patagónico, Cuyo, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral.

Un segundo pulso de inestabilidad más definido, estaría desarrollándose luego entre el domingo y lunes asociado a una débil ciclogénesis que irá evolucionando sobre el este de Argentina.

Si bien aun persisten importantes discrepancias entre los principales modelos meteorológicos acerca de la evolución de este fenómeno, todo sugiere que las lluvias (y ahora también tormentas) volverán a ganar protagonismo.

Las zonas más propensas a presentar tormentas fuertes serán las provincias del norte argentino como Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en tanto que en Buenos Aires y gran parte del Litoral tendrán mayor relevancia las lluvias, sin descartar montos localmente superiores a 50 mm en estas 48 horas.

El pronóstico para Paraná y la región

El pronóstico para Paraná y la región anticipa un fin de semana con temperaturas templadas y condiciones de inestabilidad que podrían derivar en lluvias y tormentas aisladas entre el sábado y el domingo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes 5 de junio, la capital entrerriana registrará una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 15. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada y no se esperan precipitaciones.

Las condiciones comenzarán a cambiar durante el sábado, cuando la temperatura oscilará entre los 16 y 20 grados. El SMN prevé probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, con porcentajes de ocurrencia que podrían alcanzar entre el 10 y el 40 por ciento.

Lluvias y tormentas para el domingo

La inestabilidad continuará durante el domingo 7 de junio. La jornada tendrá una mínima de 15 grados y una máxima de 20, mientras que persistirán las chances de lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y parte de la tarde.

De acuerdo con el organismo nacional, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 10 y el 40 por ciento en distintos momentos del día, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales.

Los vientos serán leves y predominantes del sector norte y noreste, favoreciendo un ambiente relativamente húmedo y temperaturas moderadas para esta época del año.

Descenso de temperatura desde el lunes

A partir del lunes se producirá una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia serán muy bajas.

Sin embargo, comenzará un progresivo descenso de las temperaturas. Para el lunes se prevé una mínima de 15 grados y una máxima de 19, mientras que el martes los registros térmicos bajarán a entre 13 y 19 grados.