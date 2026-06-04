Fenómeno El Niño en Entre Ríos: anticipan un invierno cálido y una primavera con lluvias abundantes

REDACCIÓN ELONCE
El Fenómeno El Niño en Entre Ríos comienza a consolidarse y podría tener un fuerte impacto en el comportamiento climático de los próximos meses. Especialistas anticipan un invierno menos riguroso de lo habitual y una primavera con precipitaciones muy por encima de los valores normales.
El meteorólogo Sergio Jalfin participó del programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó precisiones sobre el avance del Fenómeno El Niño en Entre Ríos y las consecuencias que podría generar en la región durante los próximos meses.
Según explicó, los modelos climáticos y los informes oficiales muestran señales cada vez más claras de la consolidación de este evento oceánico-atmosférico, que suele modificar los patrones de temperatura y precipitaciones en gran parte de Sudamérica.
En ese contexto, destacó que las perspectivas para el invierno difieren de los escenarios más fríos que suelen registrarse en algunos años. “De todas maneras, y en sintonía con el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico trimestral para los meses de junio, julio y agosto se proyecta un invierno mucho más cálido que lo normal. No va a ser un invierno riguroso, aunque sí vamos a tener días puntuales de mucho frío, pero en la media no va a estar dominando el frío intenso y eso va en sincronía con la confirmación de que está llegando el Fenómeno El Niño”.
Un invierno más cálido y húmedo
De acuerdo con el especialista, el impacto del fenómeno no se limitará solamente a las temperaturas. También se prevé un incremento gradual de las precipitaciones, aunque los efectos más notorios podrían observarse recién hacia la segunda parte del año.
“Si bien va a ser un invierno más lluvioso de lo normal, pondría el foco principalmente en la primavera. En agosto y septiembre, la proyección está marcando que vamos a tener lluvias muy por encima del promedio porque vamos a tener un evento El Niño que tiene altas chances de ser fuerte o muy fuerte”, sostuvo Jalfin.
Las proyecciones climáticas indican que el fenómeno podría alcanzar una intensidad considerable, aumentando las probabilidades de lluvias superiores a los registros habituales en buena parte del centro y noreste argentino.
Qué es el Fenómeno El Niño y cómo impacta en la región
Durante la entrevista, el meteorólogo también explicó las características principales de este evento climático global y los mecanismos que generan sus efectos sobre distintas regiones del planeta.
“Es el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, que termina alterando la atmósfera en esa misma región y después la masa de aire y los vientos mismos van trasladando esas alteraciones a otros puntos del planeta”, relató.
Además, detalló cuáles son las zonas que suelen verse más afectadas cuando el fenómeno logra instalarse plenamente. “Cuando se instala un fenómeno El Niño en nuestro país repercute con el aumento de lluvias en las provincias en el centro y noreste de Entre Ríos (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones), además de Uruguay y el sur de Brasil”.
Las lluvias intensas podrían demorarse algunos meses
A pesar de las perspectivas favorables para las precipitaciones, Jalfin aclaró que los efectos no suelen sentirse de manera inmediata una vez que comienza el fenómeno.
En ese sentido, explicó que existe una diferencia temporal entre la consolidación del calentamiento del Pacífico y la respuesta atmosférica que termina generando lluvias más abundantes sobre la región.
“Por lo general, ocurre un desfasaje de algunos meses entre la instalación del fenómeno en sí mismo y las lluvias excesivas”, señaló.
De esta manera, los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución de los pronósticos climáticos de mediano y largo plazo. Mientras tanto, las tendencias actuales muestran un escenario marcado por temperaturas superiores a lo normal durante el invierno y una primavera que podría estar acompañada por precipitaciones significativamente más abundantes en Entre Ríos y gran parte de la región.