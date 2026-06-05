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Sociedad Meteorología

Emitieron una alerta amarilla por tormentas a Entre Ríos: a qué departamentos afecta y cuándo llegarán

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican “abundantes lluvias en cortos periodos”. Afectaría a siete departamentos de Entre Ríos la alerta amarilla por tormentas.

5 de Junio de 2026
Se avecinan las tormentas a Entre Ríos.
Se avecinan las tormentas a Entre Ríos. Foto: Archivo Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican “abundantes lluvias en cortos periodos”. Afectaría a siete departamentos de Entre Ríos la alerta amarilla por tormentas.

La alerta amarilla por tormentas volverá a poner bajo vigilancia a gran parte de Entre Ríos durante este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que siete departamentos de la provincia podrían ser afectados por fenómenos meteorológicos de variada intensidad, con abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

 

 

Según el informe oficial, los departamentos comprendidos por la advertencia son Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Victoria y Gualeguay. La situación meteorológica comenzaría a desarrollarse hacia el mediodía y se extendería durante gran parte de la tarde dominical.

 

Desde el organismo nacional indicaron que las tormentas podrían presentar características localmente fuertes y estar acompañadas por distintos fenómenos que podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

 

Lluvias intensas y posibles ráfagas

 

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, detalló que los fenómenos previstos estarán acompañados principalmente por abundantes lluvias concentradas en cortos períodos.

 

De acuerdo al reporte, también podrían registrarse episodios de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

 

Foto: SMN
Foto: SMN

 

En cuanto a los acumulados previstos, el organismo estimó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”. Esta situación podría provocar anegamientos temporarios en sectores urbanos donde el drenaje resulte insuficiente ante lluvias intensas.

 

Las zonas afectadas por el fenómeno

 

La advertencia no se limita únicamente a Entre Ríos. El sistema de tormentas previsto para el domingo también alcanzará a otras provincias de la región centro y norte del país.

 

Foto: Meteored.
Foto: Meteored.

 

Según el SMN, la alerta amarilla se extiende además sobre sectores de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y San Luis, donde se esperan condiciones similares durante la jornada.

 

La amplitud geográfica del fenómeno refleja el avance de una masa de aire inestable que favorecerá la formación de tormentas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente durante las horas de mayor temperatura e inestabilidad atmosférica.

Temas:

Lluvia alerta por tormentas Entre Ríos
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