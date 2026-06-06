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Con gol de penal de Lautaro Martínez, Argentina le gana 1-0 a Honduras en su primer amistoso

Con Lionel Messi en el banco de suplentes, Argentina buscará un triunfo que le permita llegar con mayor confianza a la cita mundialista.

6 de Junio de 2026
X oficial de Argentina.
X oficial de Argentina. Foto: X oficial de Argentina.

Con Lionel Messi en el banco de suplentes, Argentina buscará un triunfo que le permita llegar con mayor confianza a la cita mundialista.

La Selección Argentina se mide frente a Honduras en el Kyle Field de la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Empieza a las 21:00 horas y representa la primera de las dos pruebas que tendrá el elenco que dirige técnicamente Lionel Scaloni previo al inicio del Mundial 2026.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

47 MINUTOS: ¡TREMENDA CHILENA DE LICHA MARTÍNEZ QUE SALIÓ CERCA!

El zaguero central recibió una pelota a la salida de un córner y ensayó una pirueta en el vértice derecho del área, pero el esférico salió a centímetros del travesaño.

 

42 minutos: segunda oportunidad de Lo Celso

El volante ofensivo del Real Betis sacudió un zurdazo a distancia que terminó en las manos de Edrick Menjívar.

 

36'PT: ¡GOL DE ARGENTINA!

Con un disparo cruzado, Lautaro Martínez marcó de penal el 1-0 de Argentina sobre Honduras.

 

 

28 minutos: momento sin llegadas en Texas

Tras la pausa de hidratación, los equipos buscan volver a enfocarse en el partido.

 

Foto: X oficial de Argentina.
Foto: X oficial de Argentina.

 

18 minutos: respondió Honduras

Edwin Rodríguez finalizó el ataque con un disparo desviado desde afuera del área.

 

13 minutos: se proyectó Giay y la volvió a tener Lautaro

Lo Celso le dio un pase a la corrida al ex San Lorenzo, que envió la pelota al área. Allí, a la altura del punto penal, Martínez se demoró en la definición.

 

10 minutos: ahora fue el turno de Lautaro Martínez

Thiago Almada se combinó con Simeone, quien levantó un centro cabeceado por el Toro a las manos de Menjívar.

 

6 minutos: primera llegada de Argentina

Giuliano Simeone se animó a un remate de lejos contenido por el arquero de Honduras.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones

 

Temas:

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