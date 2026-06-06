Irán denunció discriminación de EE.UU. por negar visados a miembros de su delegación

La delegación de Irán en el Mundial 2026 denunció un “trato discriminatorio” por parte de Estados Unidos tras la negativa de visados a integrantes de su estructura dirigencial y técnica. La situación obligó a cambiar su base de operaciones.
La delegación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en una controversia internacional luego de que el gobierno de Estados Unidos negara visados a varios integrantes de la estructura administrativa y técnica del seleccionado asiático. La situación generó una fuerte protesta diplomática por parte de Teherán y obligó al equipo a trasladar su centro de operaciones desde territorio estadounidense hacia México.
El conflicto se produjo en medio de un escenario geopolítico complejo marcado por las tensiones entre ambos países y por el conflicto que se desarrolla en Oriente Medio. La medida generó incertidumbre sobre la logística de la participación iraní en la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.
Ante las dificultades para garantizar el ingreso de toda la delegación, la selección iraní decidió establecer su base de concentración en la ciudad mexicana de Tijuana, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
La denuncia de la representación iraní
La polémica se intensificó luego de que el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunciara que se habían otorgado visados a los futbolistas y al personal indispensable para competir en el torneo.
Sin embargo, la representación diplomática iraní rechazó esa versión y aseguró que una parte importante de la delegación quedó excluida de la autorización migratoria. A través de un mensaje difundido en la red social X, cuestionó la decisión de Washington.
“¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”, señalaron desde la embajada iraní en Turquía.
Dirigentes y asesores quedaron fuera
Las autoridades iraníes sostuvieron que el episodio representa un caso de discriminación y afirmaron que el trato recibido alcanzó “su nivel más alto”.
De acuerdo con medios de comunicación iraníes, entre los afectados por la negativa de ingreso figura el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj. Además, un enviado especial de la televisión estatal indicó que fueron 15 los integrantes del área dirigencial y administrativa que no lograron obtener la documentación necesaria para viajar.
La situación despertó preocupación dentro de la estructura deportiva iraní debido a la importancia que tienen estos integrantes en la organización y coordinación de una competencia de semejante magnitud.
El viaje al Mundial sigue adelante
A pesar de los inconvenientes, la selección de Irán inició este sábado su viaje hacia América del Norte. El plantel partió desde Antalya, en el sur de Turquía, con una escala prevista en España antes de arribar a México.
Según informó un portavoz del equipo, la delegación tiene previsto llegar a territorio mexicano durante la mañana del domingo para completar los preparativos de cara al inicio del certamen.
El debut de Irán en el Mundial 2026 está programado para el 15 de junio en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio frente a Egipto en Seattle. Mientras tanto, la controversia por los visados sumó un nuevo capítulo de tensión política a la previa de la máxima cita del fútbol mundial.