Corridas, detenidos y policías heridos en la despedida del Indio Solari en el Obelisco

Los incidentes se desencadenaron por la venta ambulante de bebidas alcohólicas

Momentos de tensión se vivieron este sábado por la noche en el Obelisco, donde la Policía de la Ciudad desalojó a los fanáticos que se habían congregado para homenajear al Indio Solari, en la antesala del velatorio que se realizará este domingo en Avellaneda.

Los incidentes se desataron luego de que efectivos policiales intentaran impedir la venta ambulante de bebidas alcohólicas en la zona, lo que derivó en empujones, corridas y enfrentamientos con algunos de los presentes.

Según fuentes oficiales, al menos 17 personas fueron detenidas durante el operativo y tres efectivos policiales resultaron heridos tras recibir piedrazos y botellazos.

Las actividades durante la tarde

La concentración había comenzado durante la tarde, cuando más de 300 personas se reunieron en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, para participar de un banderazo en homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En las primeras horas, el clima fue mayormente pacífico, con fanáticos que llevaron guitarras, encendieron velas y entonaron canciones del repertorio ricotero. Sin embargo, cerca de las 19, el secuestro de bebidas alcohólicas por parte de la Policía habría desencadenado la reacción de un grupo de manifestantes.

Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el parte oficial, “a partir de las 17 se detectó el ingreso de vendedores con heladeras cargadas de bebidas alcohólicas”, lo que motivó el procedimiento policial. Durante el operativo, algunos asistentes comenzaron a arrojar objetos contra los uniformados.

Intervención policial

Ante esta situación, la Policía formó un cordón y avanzó para despejar la zona, lo que derivó en corridas y escenas de tensión en pleno centro porteño.

Tras los incidentes, varios de los presentes manifestaron su malestar por el accionar policial, al considerar que se trataba de una convocatoria espontánea y pacífica para despedir a una figura emblemática del rock nacional.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad remarcó que no permitirá la venta ilegal ni hechos de violencia en el espacio público.

El episodio se dio en el marco de las múltiples manifestaciones de duelo que se replican en todo el país tras la muerte del Indio Solari, cuya despedida pública se realizará este domingo en el conurbano bonaerense.