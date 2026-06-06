“Misa ricotera” en Barcelona: fanáticos del Indio Solari lo despidieron con un emotivo homenaje

Argentinos celebraron una "misa ricotera" en el Arc del Triomf en Barcelo

La muerte del Indio Solari no solo conmocionó a la Argentina, sino que también movilizó a miles de fanáticos alrededor del mundo. En España, más precisamente en la ciudad de Barcelona, se llevó a cabo una emotiva “misa ricotera” que reunió a cientos de seguidores para despedir al ícono del rock nacional.

La convocatoria surgió de manera espontánea y reunió tanto a argentinos residentes como a turistas que se encontraban en Europa al momento de la noticia.

Desde el atardecer, los fanáticos comenzaron a concentrarse en el centro de la ciudad, donde el clima combinó tristeza, celebración y un fuerte sentido de pertenencia.

En un principio, pequeños grupos se formaron con guitarras acústicas y canciones entonadas a capella. Con el correr de las horas, la reunión creció y la música comenzó a sonar con más fuerza, transformando el encuentro en una verdadera ceremonia colectiva.

Banderas argentinas, imágenes del Indio y frases icónicas acompañaron la jornada. Muchos curiosos de distintas nacionalidades se acercaron sin comprender del todo lo que ocurría, pero se sumaron al clima de emoción, registrando el momento con sus celulares y participando del canto y los abrazos.

Foto: TN

El ritual para despedir al Indio

“Es algo loco porque empezaron a pasar turistas y no entendían, pero filmaban, saltaban y bailaban. Algunos lloraban, otros celebraban, y todos intentaban comprender lo que significaba”, relató Lucas, un argentino presente en la convocatoria.

Además, algunos fanáticos improvisaron un altar con fotos, velas y fragmentos de canciones, mientras otros incluso ofrecían tatuajes callejeros como forma de homenajear al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según los propios asistentes, el ambiente fue más calmo en comparación con las tradicionales convocatorias en Argentina: sin bengalas ni grandes excesos, pero con la misma intensidad emocional.