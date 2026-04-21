Marchesín fue operado y Boca decidió que Brey sea el dueño del arco

Boca recibió este lunes una noticia relevante dentro de su planificación deportiva: Agustín Marchesín fue operado por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y afrontará un extenso período de recuperación.

La intervención quirúrgica se realizó luego de los estudios médicos y de la preparación previa tras la lesión sufrida en el encuentro ante Barcelona Sporting Club por la Copa Libertadores.

De acuerdo con los tiempos habituales para este tipo de lesiones, el arquero estaría alejado de las canchas cerca de ocho meses, por lo que su regreso recién podría producirse hacia el cierre del año.

Una baja importante para el plantel

La ausencia de Marchesín representa una pérdida significativa para Boca, no solo por su rendimiento deportivo sino también por el rol que había ganado dentro del grupo.

El arquero se había consolidado como titular y referente del plantel en los últimos meses, luego de superar además otros inconvenientes físicos al comienzo de la temporada.

Incluso el domingo acompañó a sus compañeros en el estadio Monumental durante el Superclásico frente a River Plate.

Brey será el arquero titular hasta mitad de año.

La decisión sobre el arco

Frente a este escenario, la dirigencia de Boca ya resolvió no salir de inmediato al mercado de pases en busca de un reemplazante para afrontar la actual competencia continental.

La primera opción para ocupar el puesto será Leandro Brey, quien pasará a ser la principal alternativa bajo los tres palos.

De esta manera, el club apuesta por los nombres que ya integran el plantel profesional para transitar los próximos compromisos.

Qué puede pasar más adelante

Más allá de la decisión tomada para el corto plazo, en Boca no descartan revisar nuevamente la situación a mitad de año.

La prolongada recuperación de Marchesín podría llevar al club a analizar incorporaciones para reforzar el puesto de cara al segundo semestre.

Mientras tanto, el foco inmediato estará puesto en la rehabilitación del arquero y en la respuesta deportiva de Brey en una etapa clave de la temporada para el conjunto xeneize.