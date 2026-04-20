Paredes celebró el triunfo de Boca y aseguró: “Este grupo se está convirtiendo en un equipo de hombres”

Leandro Paredes fue una de las figuras de Boca en el triunfo 1 a 0 ante River en el Superclásico disputado este domingo en el estadio Monumental. El mediocampista marcó el único gol de la tarde de penal y, tras el encuentro, dejó una definición que reflejó el momento que atraviesa el conjunto xeneize.

El volante, además capitán del equipo, valoró el resultado conseguido en una cancha difícil y resaltó el crecimiento colectivo que viene mostrando el plantel en las últimas fechas.

“Lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganar y lo hicimos de la mejor manera”, expresó Paredes una vez terminado el partido.

La frase sobre el presente de Boca

Al analizar el rendimiento general, el futbolista remarcó que el equipo atraviesa una etapa de consolidación y madurez competitiva.

“Poco a poco, este grupo se está convirtiendo en un equipo de hombres”, sostuvo Paredes, en una de las declaraciones más resonantes de la jornada.

También señaló que el plantel todavía tiene aspectos por mejorar. “Somos conscientes de que podemos y debemos mejorar. Tenemos jugadores para hacerlo”, agregó.

En la misma línea, destacó que Boca viene creciendo partido tras partido. “Creo que vamos de menor a mayor”, resumió.

El gol y el festejo

El mediocampista convirtió el penal sobre el cierre del primer tiempo con una ejecución precisa que dejó sin chances al arquero rival.

Luego del tanto, realizó el gesto del Topo Gigio, celebración asociada históricamente a Juan Román Riquelme y que también popularizó Lionel Messi en el Mundial de Qatar.

Consultado por esa imagen, Paredes explicó que no fue algo preparado. “Me salió así. No fue pensado ni nada”, indicó.

Además, agregó: “Estoy feliz por este grupo que se lo merece e hizo un partido increíble”.

Molestia física y crítica al campo

El volante también reveló que sintió una molestia muscular durante la primera parte del encuentro.

“Aguanté lo más que pude”, contó Paredes, sin dar mayores precisiones sobre la gravedad del problema.

Por otra parte, hizo referencia al estado del césped del Monumental. “Sabíamos que íbamos a poder jugar poco. La cancha no estaba de la mejor manera, pero se ganó”, concluyó.