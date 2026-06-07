Se mantiene la alerta por tormentas tras lluviosa madrugada y anticipan cuándo volverá el tiempo estable

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo y parte del lunes. Se esperan lluvias intensas, y posible caída de granizo. El pronóstico indica cuándo llegará la mejora.
La alerta por tormentas en Entre Ríos se mantiene vigente para gran parte de la provincia durante este domingo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre la probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
El aviso de nivel amarillo abarca durante la mañana y parte de la tarde a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Gualeguay y Victoria.
De acuerdo con el organismo nacional, “el área continuará siendo afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones y fenómenos meteorológicos de relevancia.
Lluvias de hasta 70 milímetros
El SMN indicó que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque no descartó registros superiores de manera puntual en algunos sectores de la provincia.
Asimismo, para la madrugada y la mañana del lunes, la alerta amarilla se trasladará principalmente al sur entrerriano. El informe incluye a los departamentos Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Islas, Uruguay, Tala y Colón.
En esas zonas se prevén lluvias persistentes con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros. El organismo advirtió que dichos valores podrían ser superados localmente debido a la intensidad de algunos eventos.
Inestabilidad durante el comienzo de la semana
De esta manera, prácticamente todo el territorio entrerriano permanecerá bajo condiciones de inestabilidad durante el inicio de la semana, con precipitaciones previstas en distintos momentos hasta el lunes.
Las probabilidades de lluvias y tormentas continuarán durante gran parte de este domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados, mientras que el lunes se mantendrán valores similares, con una máxima cercana a los 19 grados.
Según el pronóstico extendido, las precipitaciones comenzarán a disminuir durante la tarde y la noche del lunes, favoreciendo una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.
Mejora del tiempo y descenso térmico
El martes ya no se esperan lluvias en la capital entrerriana. El cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 19 grados.
El cambio más significativo llegará el miércoles, cuando se registrará un marcado descenso térmico. La mínima descenderá hasta los 9 grados y la máxima alcanzará los 18 grados, bajo un escenario de cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la semana estará marcado por la inestabilidad y las lluvias, mientras que hacia mediados de semana retornarán las condiciones estables y más frías, anticipando un escenario típicamente invernal en Entre Ríos.