Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y otras ocho provincias para este domingo: las zonas afectadas

Los detalles del tiempo para esta jornada y las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la alerta amarilla por tormentas. Cuáles son las zonas afectadas por tormentas y lluvias para hoy.
Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y otras ocho provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. Para Mendoza, rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad.
Este nivel de alertas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Alerta por tormentas
Para Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero las zonas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En San Luis, el área será afectada por tormentas aisladas, siendo algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, que pueden excederse en forma local.
Alerta por lluvias
El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
¿A qué hora rige cada alerta?
-Mañana: Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero.
-Tarde: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero.
-Noche: Corrientes, Chaco.
Alerta amarilla por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta amarilla por lluvias
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.