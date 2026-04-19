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Deportes El análisis del Superclásico

Úbeda tras el triunfo de Boca sobre River: “Podríamos haber liquidado el partido antes”

También se refirió a la importancia de contar con el Paredes en el plantel: “Leandro es un líder natural. Es un jugar extraordinario. Es de Selección. Sabe llevar al grupo para adelante y eso ayuda en el día a día”, ponderó el DT de Boca.

19 de Abril de 2026
Claudio Úbeda, DT de Boca
Claudio Úbeda, DT de Boca Foto: Reuters

También se refirió a la importancia de contar con el Paredes en el plantel: “Leandro es un líder natural. Es un jugar extraordinario. Es de Selección. Sabe llevar al grupo para adelante y eso ayuda en el día a día”, ponderó el DT de Boca.

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate por la fecha 15 del Torneo Apertura y se quedó con el Superclásico gracias al gol de Leandro Paredes. Tras el encuentro, el entrenador Claudio Úbeda analizó el rendimiento de su equipo.

Los chicos se merecían hacer un partido así. Creo que merecimos ganar. Debería haber terminado con algún gol más. Por cuestiones del campo de juego, no hemos podido finalizar algunas situaciones. Pero fue para los dos igual. No es excusa. Podríamos haber liquidado el partido antes”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Gol de Leandro Paredes para Boca en el Supercl&aacute;sico
Gol de Leandro Paredes para Boca en el Superclásico

Luego se refirió a la importancia de contar con el Paredes en el plantel: “Leandro es un líder natural. Es un jugar extraordinario. Es de Selección. Sabe llevar al grupo para adelante y eso ayuda en el día a día”.

 

También dio más detalles de la salida del mediocampista en el segundo tiempo. “Llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial y lo fuimos evaluando. Después salió. No tiene ningún tipo de lesión muscular”, detalló.

El equipo hizo un partido ordenado. No sufrimos de una manera que se diga que nos metieron en un arco. Fueron pocas las jugadas de peligro cerca del arco de (Leandro) Brey”, agregó sobre su análisis, publicó TN.

 

El DT también habló de la lesión que sufrió lesión de Agustín Marchesín, la posibilidad de incorporar a un arquero y el partido que hizo Leandro Brey: “Lo vi muy bien. Estuvo sereno. Supo manejar los tiempos. Teníamos demasiadas cosas en la cabeza y responsabilidades antes que empezar a pensar en un recambio de arquero o traer otro arquero, lo iremos viendo con el tiempo. Le mando un saludo a Agustín que mañana lo van a operar. Ojalá que tenga una pronta recuperación”, cerró.

 

El gol de Paredes para darle la victoria a Boca ante River

 

Temas:

Superclásico Boca Juniors Leandro Paredes Claudio Ubeda
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