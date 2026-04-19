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Polémicas en el superclásico River-Boca: VAR, penal y reclamos sin sanción

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors dejó varias jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del partido, desde el penal sancionado por VAR hasta un reclamo en el final por una supuesta falta en el área.

19 de Abril de 2026
Superclásico River-Boca
Superclásico River-Boca

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors dejó varias jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del partido, desde el penal sancionado por VAR hasta un reclamo en el final por una supuesta falta en el área.

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors dejó varias jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del partido, desde el penal sancionado por VAR hasta un reclamo en el final por una supuesta falta en el área.

La primera gran controversia se produjo en el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro Darío Herrera sancionó penal para Boca tras revisar en el VAR una mano de Lautaro Rivero. La jugada generó discusiones no solo por la infracción, sino también por la decisión de no mostrarle una segunda tarjeta amarilla al defensor, que ya estaba amonestado, publicó La Nación.

Según la interpretación del reglamento vigente, la acción no ameritaba sanción disciplinaria adicional, ya que no se trató de una mano deliberada sino de una posición previa del brazo sin movimiento intencional hacia la pelota.

 

En el segundo tiempo, el partido mantuvo un tono disputado y con escaso juego fluido, en parte condicionado por el estado del campo. Sin embargo, la mayor polémica llegó en los minutos finales.

 

Cuando se jugaba tiempo de descuento, un centro derivó en un contacto de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área. Los jugadores de River reclamaron penal, pero Herrera desestimó la infracción y no recurrió al VAR, lo que generó fuertes protestas.

Especialistas arbitrales consideraron la jugada como una acción “gris”, en la que el contacto existió pero no fue lo suficientemente claro o determinante como para revertir la decisión de campo. También señalaron una posible exageración en la caída del defensor.

 

Tras el pitazo final, los futbolistas de River rodearon al árbitro para pedir explicaciones, mientras desde las tribunas se multiplicaron los reclamos. En paralelo, los jugadores de Boca celebraron el triunfo.

El encuentro dejó así varias acciones discutidas que continuarán en el centro del debate, en un clásico donde las decisiones arbitrales volvieron a tener un rol determinante.

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