Tiroteo en festival de Ohio: al menos 12 personas baleadas y dos en estado crítico

Un violento tiroteo se registró este sábado por la tarde en las inmediaciones del Old West End Festival, en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, Estados Unidos, dejando al menos 12 personas heridas, dos de ellas en estado crítico.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando efectivos policiales acudieron a un llamado por una persona herida de bala cerca del evento comunitario. Al llegar al lugar, los agentes encontraron múltiples víctimas con heridas de arma de fuego, según confirmó el Departamento de Policía de Toledo.

El subjefe policial Joseph Heffernan indicó que al menos 12 personas resultaron baleadas, aunque medios locales señalaron que el número podría ser menor y que la mayoría de los heridos estaría fuera de peligro.

Foto: Associated Press

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, mientras que las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones ni la

identidad de los afectados.

El relato de testigos

El tiroteo generó pánico entre los asistentes al festival, un evento de dos días que se desarrolla en el histórico distrito Old West End y que incluye música en vivo, puestos de comida, recorridos por viviendas y ferias comerciales.

Testigos relataron escenas de caos tras escucharse los disparos. “Todos se tiraron al suelo”, contó Kevin Berry, un exintegrante de la Marina con formación médica, quien aseguró haber asistido a al menos cinco personas heridas en la zona de un arboreto cercano.

“Las personas que fueron alcanzadas estaban dispersas por el área”, agregó.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables y trabajan para determinar las circunstancias del ataque. Hasta el momento no se informaron detenidos ni se estableció un posible móvil.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su preocupación por lo sucedido y remarcó que “los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias puedan compartir sin temor a la violencia”.

La investigación continúa en curso y no se descarta que en las próximas horas se brinden más detalles sobre este nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos.