Multimillonario estadounidense compra tres islas sobre el río Uruguay y las dona a Argentina y Uruguay

REDACCIÓN ELONCE
El empresario y filántropo estadounidense Gilbert Butler adquirió islas sobre el río Uruguay para incorporarlas a áreas protegidas de Argentina y Uruguay, con el objetivo de fortalecer la conservación, el ecoturismo y la investigación científica.
La donación de islas en el río Uruguay impulsada por el multimillonario estadounidense Gilbert Butler marcará un precedente en la conservación ambiental de Sudamérica. El filántropo adquirió tres islas ubicadas sobre el curso compartido entre Argentina y Uruguay y resolvió cederlas a ambos países para integrarlas a un proyecto de preservación ecológica y desarrollo sostenible.
La iniciativa ya comenzó a materializarse en Uruguay, donde las islas Chala, Ingá y Pingüino fueron incorporadas al sistema nacional de áreas protegidas. En conjunto, suman unas 514 hectáreas que pasarán a formar parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, uno de los ecosistemas más importantes de la región.
Según informó el gobierno uruguayo, la incorporación de estos territorios fortalece la protección de humedales, bosques ribereños y especies que dependen de estos ambientes para sobrevivir. Además, representa una ampliación de la superficie destinada a la conservación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Un proyecto con alcance binacional
La relevancia de la iniciativa excede las fronteras nacionales. Las islas se encuentran en el río Uruguay, un corredor natural compartido por ambos países que alberga una gran diversidad biológica y cumple funciones ambientales esenciales para las comunidades costeras.
En ese contexto, el proyecto busca consolidar una estrategia de gestión conjunta de los recursos naturales, promoviendo acciones coordinadas para la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable del territorio y el desarrollo de actividades de ecoturismo.
La experiencia también constituye uno de los primeros antecedentes en Uruguay de incorporación de tierras privadas al sistema nacional de conservación mediante una donación. El modelo abre nuevas posibilidades de cooperación entre Estados, organizaciones ambientales y actores privados interesados en preservar ecosistemas estratégicos.
Turismo, ciencia y educación ambiental
Las autoridades consideran que estas áreas protegidas podrán transformarse en espacios de investigación científica, educación ambiental y turismo responsable. La presencia de humedales e islas fluviales ofrece condiciones ideales para el estudio de especies nativas y el desarrollo de actividades recreativas de bajo impacto ambiental.
Asimismo, el proyecto pretende generar oportunidades económicas para las comunidades cercanas al río mediante propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, la observación de fauna y la práctica de deportes acuáticos como el kayak.
La iniciativa refuerza una tendencia cada vez más visible en distintos países: entender la conservación ambiental como una herramienta capaz de combinar protección de la biodiversidad, desarrollo local y cooperación internacional.
Quién es Gilbert Butler
Gilbert Butler es un empresario estadounidense que construyó su fortuna a través de inversiones vinculadas a fondos de pensión. En los últimos años orientó parte de sus recursos a proyectos de conservación en Sudamérica, con iniciativas desarrolladas tanto en Argentina como en Chile, publicó UM.
Aficionado al kayak, Butler encontró en las islas del río Uruguay un lugar ideal para impulsar un proyecto ambiental de largo plazo. La propuesta fue presentada en 2022 al entonces presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, con la idea de crear un parque binacional que permita preservar el ecosistema y fomentar actividades recreativas sustentables.
El plan contempla la donación de las islas Pingüino, Chala e Ingá a Uruguay y de las islas Dolores, San Genaro y Campichuelo a Argentina. La condición planteada por el filántropo es que estos territorios mantengan el espíritu de conservación para el que fueron adquiridos, consolidando así un corredor ambiental compartido entre ambos países.