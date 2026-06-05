Después de 11 años en Marte, la NASA perdió una de sus misiones más importantes

La NASA confirmó el final de la misión MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), una de las exploraciones más importantes realizadas en Marte durante la última década. La decisión llegó después de que la agencia permaneciera seis meses sin recibir señales de la nave, cuyo último contacto se registró el 6 de diciembre de 2025.

Según informó la agencia espacial estadounidense, la sonda perdió comunicación de manera inesperada después de pasar por detrás de Marte desde la perspectiva de la Tierra. A partir de ese momento, la Red del Espacio Profundo de la NASA no volvió a detectar ninguna señal proveniente del vehículo espacial.

Los análisis posteriores determinaron que la nave ingresó en un estado considerado irrecuperable. Aunque antes de la pérdida de contacto todos los sistemas funcionaban con normalidad, los datos recuperados indicaron que MAVEN comenzó a girar a una velocidad inusualmente elevada, alterando su trayectoria y provocando el agotamiento de sus baterías.

Qué ocurrió con la misión MAVEN

La investigación realizada por especialistas concluyó que la rotación descontrolada dejó sin energía al sistema de comunicaciones, impidiendo cualquier posibilidad de restablecer el contacto.

La NASA explicó que, al perder alimentación eléctrica, la nave quedó imposibilitada de transmitir datos o recibir instrucciones desde la Tierra. Tras meses de intentos y análisis, la agencia resolvió dar oficialmente por concluida la misión.

MAVEN había sido lanzada en noviembre de 2013 con el objetivo de estudiar la atmósfera superior de Marte, su ionosfera y la interacción permanente con el Sol. Su principal meta era comprender cómo el planeta perdió gran parte de su atmósfera a lo largo de millones de años.

Los aportes científicos que dejó la misión

Durante más de una década de operaciones, la misión permitió avanzar significativamente en el conocimiento sobre la evolución climática de Marte. Los datos obtenidos ayudaron a entender cómo el viento solar y las tormentas solares contribuyeron a transformar un planeta que pudo haber tenido condiciones aptas para albergar agua líquida en el pasado.

Entre los descubrimientos más destacados figura la identificación de distintos tipos de auroras marcianas generadas por partículas energéticas provenientes del Sol. Además, la misión logró medir por primera vez el proceso mediante el cual la atmósfera marciana se dispersa gradualmente hacia el espacio.

La NASA también destacó que MAVEN desempeñó un papel clave como enlace de comunicaciones para otras misiones en Marte. La nave retransmitió información enviada por distintos vehículos de exploración y llegó a establecer el récord de mayor volumen de datos transmitidos desde otro planeta en un solo día.

Con el cierre de MAVEN, la NASA pone fin a una misión que marcó un antes y un después en el estudio del planeta rojo y que dejó información considerada fundamental para futuras exploraciones humanas hacia Marte.