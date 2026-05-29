La Luna azul 2026 será uno de los eventos astronómicos más llamativos del calendario y despertará el interés de millones de personas en todo el mundo. Aunque su nombre genera confusión, este fenómeno no implica que el satélite cambie de color, sino que responde a una particularidad del calendario lunar.

Luna azul: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico más esperado del año

La llamada Luna azul ocurre cuando se registran dos lunas llenas dentro de un mismo mes calendario, algo poco frecuente debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29 días y medio. En mayo de 2026, la primera Luna llena fue el 1° de mayo y la segunda aparecerá el domingo 31, dando lugar a este fenómeno astronómico que suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio. Para verla no harán falta telescopios ni equipos especiales, aunque sí buenas condiciones climáticas.

Por qué se llama Luna azul si no cambia de color

El término genera curiosidad porque la Luna no adquiere tonalidades azules reales. El origen del nombre tiene distintas teorías y con el tiempo terminó popularizándose en todo el mundo. Entre las explicaciones más conocidas aparecen:

-Una interpretación difundida por la revista Sky & Telescope en 1946

-Una posible deformación de la expresión medieval “Betrayer Moon”

-Relatos históricos asociados a erupciones volcánicas

-La rareza del fenómeno dentro del calendario lunar

Los especialistas recomiendan observar la Luna azul desde lugares con poca contaminación lumínica, alejados de grandes ciudades y con una vista despejada del horizonte. Además, usar binoculares o telescopios puede ayudar a apreciar mejor los cráteres y detalles de la superficie lunar.

La Luna azul será una de las más destacadas de los próximos años. Luego de este evento, quienes disfrutan de los fenómenos astronómicos deberán esperar hasta diciembre de 2028 para volver a presenciar una Luna azul mensual.